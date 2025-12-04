Убийство военнослужащего ТЦК во Львове: какое наказание грозит подозреваемому
- Подозреваемому в убийстве военного во Львове грозит до 12 лет лишения свободы.
- Ему готовят подозрение по двум статьям УКУ.
Во Львове убили военнослужащего и ветерана Юрия Бондаренко. Подозреваемому в преступлении грозит наказание в виде лишения свободы, сроком на 12 лет.
Такую информацию рассказал руководитель Франковской окружной прокуратуры Львова Сергей Янчишин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы-Украина".
Смотрите также Унижал и бил военных: на Прикарпатье ГБР задержало руководителя районного ТЦК
Что сейчас известно о деле?
Сергей Янчишин сообщил, что нападающему готовят подозрение по двум статьям – 121 части 2 Уголовного кодекса Украины, а также по статье 350 части 3 Уголовного кодекса Украины.
В частности, это умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего, а также умышленное причинение тяжких телесных повреждений должностному лицу в связи с выполнением служебных обязанностей,
– рассказал он.
По его словам, сейчас нападающему готовят сообщение о подозрении. Санкция одной статьи предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы, а другая – наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.
Что этому предшествовало?
Вечером 3 декабря во Львове мужчина ранил ножом военного ТЦК. Нападающий отказывался показывать документы во время проверки и не реагировал на требования правоохранителей. Его поведение было агрессивным.
Мужчина ножом ударил в паховую область военного, повредив аорту. Пострадавшим оказался ветеран Юрий Бондаренко. Его госпитализировали, но несмотря на реанимационные мероприятия, на утро он умер в больнице.
Ему было 37 лет. Юрий Бондаренко был ветераном АТО, которого комиссовали после ранения. Также он снова мобилизовался несмотря на проблемы со здоровьем в 2024 году, после чего перевелся в ТЦК.