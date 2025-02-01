Убийство военнослужащего ТЦК в Полтавской области: есть ли стрелок и сообщник родственниками

В ночь на 1 февраля на Полтавщине застрелили военнослужащего ТЦК. Это произошло на заправке возле города Пирятин во время сопровождения военнообязанных в учебный центр. В результате тяжелого ранения солдат погиб на месте.

После нападения стрелок забрал автомат военнослужащего и убежал вместе с одним из мобилизованных военнообязанных. Были ли они родственниками – сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника отдела коммуникаций полиции Полтавщины Юрия Сулаева в эфире телемарафона.

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Сулаев рассказал, что правоохранители провели неотложные следственные действия. Также на территории Полтавской области была введена специальная полицейская операция по розыску лиц, совершивших преступление и покинувших место происшествия.

Уже через несколько часов их местонахождение установили. Мужчин задержали.

Житель Полтавщины 1984 года рождения – тот, кто стрелял в военного. Его соучастник – житель Полтавы 1988 года рождения,

– рассказал начальник отдела коммуникаций полиции Полтавщины.

Сейчас правоохранители уже расследуют 3 уголовных производства:

часть 1 статьи 115 "Умышленное убийство",

часть 3 статьи 262 "Незаконное завладение оружием",

статья 114 с пометкой 1 "Воспрепятствование законной деятельности Вооруженным Силам Украины".

Все три статьи квалифицируются как тяжкие и особо тяжкие преступления. Санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следователи уже работают с задержанными.

Они не являются родственниками, знакомые. Сейчас все эти вопросы изучает следствие. То, что они были знакомы между собой, – уже установлено,

– отметил Юрий Сулаев.

Также подтвердил, что соучастник был среди военнообязанных, которых перевозили в учебный центр.

Задержанные не было в поле зрения правоохранителей ранее. Во время неотложного обыска у стрелка изъяли оружие и боеприпасы. Продолжаются активные следственные действия.