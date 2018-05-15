Убийство богатой украинки в Черногории: названо имя подозреваемого

Полиция Черногории выдала ордер на арест и объявила в розыск Арсения Становича, которого подозревают в убийстве гражданки Украины Анастасии Лашмановой.

Об этом сообщает местное издание Vijesti.

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Полиция Котора подала в розыск Арсения Становича (1996 года рождения) по подозрению в совершении, три дня назад в поселке Доброта, убийства гражданки Украины Анастасии Лашмановой, которая раньше состояла с ним в отношениях,

– пишет источник.

По данным издания, парень получил статус подозреваемого поздно вечером 14 мая.

22-летний Станович – бывший вратарь водному поло местного клуба Primorac и национальной сборной. Его отец возглавляет пограничную полицию аэропорта Тиват.

Напомним, 11 мая в Черногории в городе Котор обнаружили тело гражданки Украины Анастасии Лашмановой. По сообщению полиции, тело со следами насилия, в частности ножевыми ранениями было найдено в квартире, где жила женщина.



Впоследствии в полиции сообщили, что подозреваемый пошел на преступление из-за ревности.