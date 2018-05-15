Вбивство заможної українки в Чорногорії: названо ім'я підозрюваного
Поліція Чорногорії видала ордер на арешт та оголосила в розшук Арсенія Становича, якого підозрюють у вбивстві громадянки України Анастасії Лашманової.
Про це повідомляє місцеве видання Vijesti.
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Поліція Котора подала в розшук Арсенія Становича (1996 року народження) за підозрою в скоєнні три дні тому в селищі Доброта вбивства громадянки України Анастасії Лашманової, яка раніше мала з ним відносини,
– пише джерело.
За даними видання, хлопець отримав статус підозрюваного пізно ввечері 14 травня.
22-річний Станович – колишній воротар водного поло місцевого клубу Primorac та національної збірної. Його батько очолює прикордонну поліцію аеропорту Тіват.
Нагадаємо, 11 травня в Чорногорії у місті Котор виявили тіло громадянки України Анастасії Лашманової. За повідомленням поліції, тіло зі слідами насильства, зокрема ножовими пораненнями, було знайдене у квартирі, де мешкала жінка.
Згодом у поліції повідомили, що підозрюваний пішов на злочин через ревнощі.