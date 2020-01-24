Убийство Шеремета: суд изменил меру пресечения Яне Дугарь

В Киеве суд принял решение изменить меру пресечения Яне Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству Павла Шеремета. Теперь Дугарь будет находиться под ночным домашним арестом.

Изменение меры пресечения предусматривает, что Яна Дугарь должна находиться в воинской части в Гвардейске с 20:00 до 7.00. Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева.

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Девушку также обязали носить электронный браслет. По словам адвокатов, теперь они будут пытаться добиться, чтобы Яне дали возможность сдать сессию в ближайшее время. Она учится на реабилитолога.

Что просили адвокаты

Адвокаты Дугарь обращались в суд с просьбой заменить меру пресечения с круглосуточного ареста на личное обязательство. Они добавили, что экспертиза четко установила, что на видео была их подзащитная. И заверили, что следить за авто Яна не могла. Кроме того, она до сих пор не знакома с другим подозреваемым – Андреем Антоненко.

Какова позиция прокуроров

Прокурор Сергей Зузак отметил, что следствие допросило других свидетелей. Поэтому есть определенные сомнения в правдивости слов предыдущих свидетелей, которые выступали в суде. "Эти свидетели вообще не могут вспомнить Дугарь, или утверждают, что не знают, была ли она в госпитале", – заявил Сергей Зузак.

Также прокурор отметил, что экспертиза видео дает понять, что на нем таки Яна Дугарь.

По данным следствия, удалось установить связь подозреваемой с Владиславом Грищенко. Он является подозреваемым в покушении на жизнь бизнесмена из Ивано-Франковщины. Именно его голос звучал в телефонных разговорах, которые обнародовало МВД по делу убийства Павла Шеремета.

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Прокурор добавил, что следствие также подтвердило, что Дугарь осуществляла разведку. В то же время это могли делать и другие люди, но следствию пока неизвестны детали.

По словам Зузака, есть риск, что Яна Дугарь может выехать из страны, ведь замужем за гражданином Ирака. Адвокаты такие опасения опровергли. Потому как женщина сдала загранпаспорт.

Что известно о подозрении и мере пресечения Дугарь

Журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва его авто 20 июля 2016 года в Киеве. Само авто принадлежало Елене Притуле – гражданской жене журналиста и руководителя издания "Украинская правда". На сегодня следствие исключило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

По данным следствия, медик 25 воздушно-десантной бригады Яна Дугарь вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие.

13 декабря 2019 года суд отправил Яну Дугарь под домашний арест по месту прописки – Покровского Днепропетровской области. Апелляционный суд оставил ее под домашним арестом, сменив адрес проживания на Киев.

Адвокаты Яны Дугарь подали ходатайство в Печерский суд Киева с просьбой изменить меру пресечения с домашнего ареста на поруки. Во время судебных заседаний допросили пятерых свидетелей.

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