Убийство состоятельной украинки в Черногории: полиция задержала подозреваемого

В столице Албании полиция задержала 22-летнего Арсения Становича, подозреваемого в убийстве украинки Анастасии Лашмановой. Отец парня пытался организовать его побег в США.

Об этом информирует местное издание Vijesti.

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Отмечается, что Становича задержали вечером 16 июня в Албании на основании запроса полиции Черногории.

Он находился в машине с косовскими номерами, управлял автомобилем его отец Зоран. Отец подозреваемого, по неподтвержденным данным, пытался организовать сыну побег в США.

Добавим, что отец Арсения возглавлял пограничную полицию аэропорта Тиват. После того, что произошло, его уволили, но не арестовали, поскольку он не несет никакой уголовной ответственности.

Сейчас подозреваемому избрали меру пресечения в виде ареста из-за риска побега и давления на свидетелей, а также тяжести преступления. Прокуроры утверждают, что Арсений совершил убийство с корыстной целью.

Напомним, 11 мая в Черногории в городе Котор обнаружили тело гражданки Украины Анастасии Лашмановой. По сообщению полиции, тело со следами насилия, в том числе ножевыми ранениями было найдено в квартире, где жила женщина.

Впоследствии в полиции сообщили, что подозреваемый пошел на преступление из-за ревности, его объявили в розыск 14 мая. Добавим, что активы убитой в Черногории Лашмановой оценивают примерно в 105 миллионов евро: у женщины был в стране большой бизнес.