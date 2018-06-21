Вбивство заможної українки в Чорногорії: поліція затримала підозрюваного

У столиці Албанії поліція затримала 22-річного Арсенія Становича, підозрюваного у вбивстві українки Анастасії Лашманової. Батько хлопця намагався організувати його втечу до США.

Про це інформує місцеве видання Vijesti.

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Зазначається, що Становича затримали ввечері 16 червня в Албанії на підставі запиту поліції Чорногорії.

Він перебував у машині з косовськими номерами, керував автівкою його батько Зоран. Тато підозрюваного, за непідтвердженими даними, намагався організувати сину втечу до США.

Додамо, що батько Арсенія очолював прикордонну поліцію аеропорту Тіват. Після того, що сталося, його звільнили, але не заарештували, оскільки він не несе жодної кримінальної відповідальності.

Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді арешту через ризик втечі і тиск на свідків, а також тяжкість злочину. Прокурори стверджують, що Арсеній скоїв вбивство з корисливою метою.

Нагадаємо, 11 травня в Чорногорії у місті Котор виявили тіло громадянки України Анастасії Лашманової. За повідомленням поліції, тіло зі слідами насильства, зокрема ножовими пораненнями, було знайдене у квартирі, де мешкала жінка.



Згодом у поліції повідомили, що підозрюваний пішов на злочин через ревнощі, його оголосили в розшук 14 травня. Додамо, що активи вбитої у Чорногорії Лашманової оцінюють приблизно в 105 мільйонів євро: жінка мала в країні великий бізнес.