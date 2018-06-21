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У Рівному в пожежі ледь не згорів депутат: поліція заявила про підпал

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Пожежа у Рівному
Пожежа у Рівному / Прес-служба поліції

В ніч проти четверга, 21 червня, у Рівному невідомі влаштували пожежу у під'їзді багатоповерхівки на вулиці Євгена Коновальця. Внаслідок пожежі постраждали двоє людей, одним з яких виявився депутат обласної ради.

Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненської області.

До приїзду на місце події поліції та рятувальників жителі будинку самотужки намагалися гасити полум'я та евакуйовувати мешканців.

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Виявилося, що на восьмому поверсі горіли двері однієї із квартир, у якій проживає 33-річний рівнянин. Разом із ним у помешканні перебував і 37-річний брат, депутат Рівненської обласної ради. Обох доставили до медзакладу з опіками тіла,
– мовиться у повідомленні правоохоронців.

На місці пожежі поліція вилучила фрагменти полімерних пляшок із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів. За фактом підпалу у поліції розпочали досудове розслідування, наразі встановлюються особа зловмисника та усі обставини події.

Пожежа Рівне поліція
Фото з місця пожежі у Рівному

Поліція Рівне пожежа підпал
Фото з будинку у Рівному, де невідомі влашутвали пожежу

Теги: Новини України Новини політики Пожежа Кримінальні новини Поліція Рівне Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 канал
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