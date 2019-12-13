Убийство спецназовца: президенту Кыргызстана выдвинули обвинение
Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве начальника службы спецназа "Альфа" Усена Ниязбекова. Силовик погиб от выстрела из винтовки, которая была зарегистрирована на имя экс-президента.
О том, что Атамбаева обвинили в убийстве, которое произошло во время штурма его дома 7 августа 2019 года, сообщило издание Kloop.
Читайте также: Казахстан и Кыргызстан жалуются на Россию: мешает торговать с Украиной
Выстрел в грудь, от которого погиб Ниязбеков, был произведен из снайперской винтовки, оформленной на Атамбаева,
– сообщил глава МВД Кыргызстана Кашкара Джунушалиев.
Депутат парламента Кыргызстана Тинчтик Шайназаров заявил, что ответственность за события в Кой-Таше "целиком и полностью лежит" на Атамбаеве и его сторонниках. По его словам, президент пытался дискредитировать государственную власть и вместе со сторонниками готовил массовые беспорядки.
Что известно о штурме дома экс-президента
- 7 августа 2019 года в поселке Кой-Таш в Кыргызстане спецназ штурмовал резиденцию 4-го президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.
- Сторонники политика, которых собралось несколько сотен, отбили резиденцию и освободили Атамбаева. В результате столкновений пострадали более 80 человек, один правоохранитель погиб, а спецназ Государственного комитета нацбезопасности не смог задержать бывшего президента.
- Сам Атамбаев признал, что применял огнестрельное оружие. Он пояснил, что предупреждал, что будет сопротивляться.
- 8 августа была вторая попытка штурма резиденции, и Атамбаева все же задержали.
Что известно об Алмазбеке Атамбаеве
- Был президентом Кыргызстана с 2011 по 2017 год.
- В июне 2019 года парламент лишил его неприкосновенности.
- Президенту грозит пожизненное заключение по обвинениям в коррупции. По версии специальной депутатской комиссии, экс-президент причастен к коррупционным схемам при модернизации ТЭЦ Бишкека, что привело к аварии на объекте в 2018 году. А также его подозревают в незаконном присвоении земель и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году.