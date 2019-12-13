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      Убийство спецназовца: президенту Кыргызстана выдвинули обвинение

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      Президенту Кыргызстана выдвинули обвинение в убийстве / racurs.ua

      Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве начальника службы спецназа "Альфа" Усена Ниязбекова. Силовик погиб от выстрела из винтовки, которая была зарегистрирована на имя экс-президента.

      О том, что Атамбаева обвинили в убийстве, которое произошло во время штурма его дома 7 августа 2019 года, сообщило издание Kloop.

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      Выстрел в грудь, от которого погиб Ниязбеков, был произведен из снайперской винтовки, оформленной на Атамбаева,
      – сообщил глава МВД Кыргызстана Кашкара Джунушалиев.

      Депутат парламента Кыргызстана Тинчтик Шайназаров заявил, что ответственность за события в Кой-Таше "целиком и полностью лежит" на Атамбаеве и его сторонниках. По его словам, президент пытался дискредитировать государственную власть и вместе со сторонниками готовил массовые беспорядки.

      Что известно о штурме дома экс-президента

      • 7 августа 2019 года в поселке Кой-Таш в Кыргызстане спецназ штурмовал резиденцию 4-го президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.
      • Сторонники политика, которых собралось несколько сотен, отбили резиденцию и освободили Атамбаева. В результате столкновений пострадали более 80 человек, один правоохранитель погиб, а спецназ Государственного комитета нацбезопасности не смог задержать бывшего президента.
      • Сам Атамбаев признал, что применял огнестрельное оружие. Он пояснил, что предупреждал, что будет сопротивляться.
      • 8 августа была вторая попытка штурма резиденции, и Атамбаева все же задержали.

      Что известно об Алмазбеке Атамбаеве

      • Был президентом Кыргызстана с 2011 по 2017 год.
      • В июне 2019 года парламент лишил его неприкосновенности.
      • Президенту грозит пожизненное заключение по обвинениям в коррупции. По версии специальной депутатской комиссии, экс-президент причастен к коррупционным схемам при модернизации ТЭЦ Бишкека, что привело к аварии на объекте в 2018 году. А также его подозревают в незаконном присвоении земель и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Жертвы Полиция Коррупция Штурм резиденции Атамбаева Киргизстан Оружие
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