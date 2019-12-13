Убийство спецназовца: президенту Кыргызстана выдвинули обвинение

Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве начальника службы спецназа "Альфа" Усена Ниязбекова. Силовик погиб от выстрела из винтовки, которая была зарегистрирована на имя экс-президента.

О том, что Атамбаева обвинили в убийстве, которое произошло во время штурма его дома 7 августа 2019 года, сообщило издание Kloop.

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Выстрел в грудь, от которого погиб Ниязбеков, был произведен из снайперской винтовки, оформленной на Атамбаева,

– сообщил глава МВД Кыргызстана Кашкара Джунушалиев.

Депутат парламента Кыргызстана Тинчтик Шайназаров заявил, что ответственность за события в Кой-Таше "целиком и полностью лежит" на Атамбаеве и его сторонниках. По его словам, президент пытался дискредитировать государственную власть и вместе со сторонниками готовил массовые беспорядки.

Что известно о штурме дома экс-президента

7 августа 2019 года в поселке Кой-Таш в Кыргызстане спецназ штурмовал резиденцию 4-го президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

Сторонники политика, которых собралось несколько сотен, отбили резиденцию и освободили Атамбаева. В результате столкновений пострадали более 80 человек, один правоохранитель погиб, а спецназ Государственного комитета нацбезопасности не смог задержать бывшего президента.

Сам Атамбаев признал, что применял огнестрельное оружие. Он пояснил, что предупреждал, что будет сопротивляться.

8 августа была вторая попытка штурма резиденции, и Атамбаева все же задержали.

Что известно об Алмазбеке Атамбаеве