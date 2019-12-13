Вбивство спецназівця: президенту Киргизстану висунули звинувачення
Колишньому президенту Киргизстану Алмазбеку Атамбаєву висунули звинувачення у вбивстві начальника служби спецназу "Альфа" Усена Ніязбекова. Силовик загинув від пострілу з гвинтівки, яка була зареєстрована на ім’я експрезидента.
Про те, що Атамбаєва звинуватили у вбивстві, що сталося під час штурму його будинку 7 серпня 2019 року, повідомило видання Kloop.
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Постріл у груди, від якого загинув Ніязбеков, був зроблений зі снайперської гвинтівки, оформленої на Атамбаєва,
– повідомив глава МВС Киргизстану Кашкара Джунушаліев.
Депутат парламенту Киргизстану Тинчтик Шайназаров заявив, що відповідальність за події в Кой-Таші "цілком і повністю лежить" на Атамбаєві та його прихильниках. За його словами, президент намагався дискредитувати державну владу та разом з прихильниками готував масові заворушення.
Що відомо про штурм будинку експрезидента
- 7 серпня 2019 року у селищі Кой-Таш у Киргизстані спецназ штурмував резиденцію 4-го президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва.
- Прихильники політика, яких назбиралося кілька сотень, відбили резиденцію та звільнили Атамбаєва. Внаслідок сутичок постраждали понад 80 людей, один правоохоронець загинув, а спецназ Державного комітету нацбезпеки не зміг затримати колишнього президента.
- Сам Атамбаєв визнав, що застосовував вогнепальну зброю. Він пояснив, що попереджав, що чинитиме опір.
- 8 серпня була друга спроба штурму резиденції, й Атамбаєва таки затримали.
Що відомо про Алмазбека Атамбаєва
- Був президентом Киргизстану з 2011 по 2017 рік.
- У червні 2019 року парламент позбавив його недоторканості.
- Президенту загрожує довічне ув’язнення за звинуваченнями у корупції. За версією спеціальної депутатської комісії, експрезидент причетний до корупційних схем при модернізації ТЕЦ Бішкеку, що призвело до аварії на об’єкті у 2018 році. А також його підозрюють у незаконному привласненні земель та звільненні кримінального авторитета Азіза Батукаєва у 2013 році.