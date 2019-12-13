Вбивство спецназівця: президенту Киргизстану висунули звинувачення

Колишньому президенту Киргизстану Алмазбеку Атамбаєву висунули звинувачення у вбивстві начальника служби спецназу "Альфа" Усена Ніязбекова. Силовик загинув від пострілу з гвинтівки, яка була зареєстрована на ім’я експрезидента.

Про те, що Атамбаєва звинуватили у вбивстві, що сталося під час штурму його будинку 7 серпня 2019 року, повідомило видання Kloop.

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Постріл у груди, від якого загинув Ніязбеков, був зроблений зі снайперської гвинтівки, оформленої на Атамбаєва,

– повідомив глава МВС Киргизстану Кашкара Джунушаліев.

Депутат парламенту Киргизстану Тинчтик Шайназаров заявив, що відповідальність за події в Кой-Таші "цілком і повністю лежить" на Атамбаєві та його прихильниках. За його словами, президент намагався дискредитувати державну владу та разом з прихильниками готував масові заворушення.

Що відомо про штурм будинку експрезидента

7 серпня 2019 року у селищі Кой-Таш у Киргизстані спецназ штурмував резиденцію 4-го президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва.

Прихильники політика, яких назбиралося кілька сотень, відбили резиденцію та звільнили Атамбаєва. Внаслідок сутичок постраждали понад 80 людей, один правоохоронець загинув, а спецназ Державного комітету нацбезпеки не зміг затримати колишнього президента.

Сам Атамбаєв визнав, що застосовував вогнепальну зброю. Він пояснив, що попереджав, що чинитиме опір.

8 серпня була друга спроба штурму резиденції, й Атамбаєва таки затримали.

Що відомо про Алмазбека Атамбаєва