Убийство в Берлине: дело "Петрова и Боширова" живет

В минувшую пятницу, в самом центре Берлина, произошло убийство. Киллер застрелил из пистолета бывшего полевого командира чеченских повстанцев, гражданина Грузии.

Убийцей оказался российский "турист", который приехал в Евросоюз с поддельными документами. Из этой страшной истории специалисты сделали неожиданный вывод: российские спецслужбы стали... некомпетентными.

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Напомним ход событий: в пятницу, 23 августа, примерно в полдень, в берлинском парке Тиргартен, расположенном в самом сердце немецкой столицы, был застрелен из пистолета 40-летний Зелимхан Хангошвили (он же – Торнике Кавтарашвили) – грузинский гражданин, который прибыл в Германию и подал документы на получение политического убежища, поскольку находился в розыске в России, как террорист, и несколько раз избежал покушений на свою жизнь.

Убийца, не скрываясь, подъехал к нему на велосипеде и застрелил. После этого он выбросил велосипед и пистолет в ближайший пруд и попытался скрыться с места происшествия пешком, но его схватили полицейские. Немецкие журналисты, не ожидая следственных действий, сами бросились "копать" эту историю и уже успели извлечь много интересных деталей. Судя по тому, что они узнали, вся эта история – дело рук российских спецслужб. Именно к такому выводу пришли, в частности, репортеры журнала Der Spiegel, которые работают вместе с известной голландской командой Bellingcat и российским изданием The Insider.

На первый взгляд, все это поразительно напоминает идиотские гастроли российских киллеров "Петрова и Боширова" в британский Солсбери. Убийца имеет вполне легальный загранпаспорт РФ, который, тем не менее, является фальшивым, потому что был выдан на чужое имя. В паспорте отмечается, что "русского туриста" зовут Вадимом Андреевичем Соколовым, который родился в августе 1970 года в Иркутске. Так это или не так – пока неизвестно, но известно, что адрес, который стоит в документе – несуществующий. Альпийской улице в Санкт-Петербурге, где якобы живет убийца, просто нет. Есть Альпийский переулок, в котором действительно стоит многоквартирный дом с номером, указанным в паспорте, но такого жителя в том доме нет, да и вообще – номер квартиры в документе забыли написать. Складывается четкое впечатление, что фальшивые документы убийцы готовили в спешке, впопыхах, поэтому и "накосячили" так, что журналистам (не профессиональным следователем, а просто журналистам) хватило пары дней, чтобы разоблачить обман. Они просто проверили открытые российские базы данных и установили, что ни в одной из них нет никакого Вадима Андреевича Соколова с подобными данными.

Более того: этот загранпаспорт был выписан лишь за 11 дней до того момента, как его владелец подал заявление на получение шенгенской визы. А сама виза была получена во французском консульстве буквально мгновенно: мультивиза, которая дает право находиться в пределах ЕС пол года, за такой ныне в России выстраиваются огромные очереди в любом европейском консульстве. Люди ждут, людям, бывает, и отказывают, а тут – раз, и получил. Более того: человек, который отсутствует в базе данных "Роспаспорта", легко и беспроблемно проходит российский пограничный контроль. Просто какой-то безумный счастливчик...

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Bellingcat объясняет такое невероятное счастье двумя возможностями: или российские пограничники получили заранее предупреждение и вежливо отвернулись от оперативника российских спецслужб или же 31 июля, в момент вылета из России в Германию, "Соколов" еще числился в базе паспортных данных РФ, после чего его запись была стерта. Подобное дело для россиян – рутинное: можно вспомнить, например, как советник итальянского теперь уже экс-министра внутренних дел Маттео Сальвини, такой себе Джанлука Савоини, регулярно летал в Москву на секретные переговоры, а записи о пересечении им российской границы так же регулярно вытирались из баз данных российских пограничников. Вспоминается также, что после того, как тот же Bellingcat докопался до истинных имен "солсберецких шпили-вили", Петрова и Боширова (напомним, на самом деле это – киллеры ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин), все воспоминания об этих агентах в российских базах данных были оперативно уничтожены.



Маттео Сальвини (справа) и Джанлука Савоини (слева) / interaffairs.ru

Но все это указывает на то, что за путешествием "Соколова" стояли государственные органы Российской Федерации. Причем второй вариант – то есть, что записи о "Соколове" были стерты после его вылета в Германию – является более вероятным, потому что в этом случае не надо было договариваться с пограничными службами и расширять круг тех, кто знал об этой операции.

Bellingcat и Insider выдвинули предположение, что убийце Хангошвили перед "акцией" выдали "чистый" российский паспорт, чтобы снизить риск "засветки". Этот паспорт, кстати, не был биометрическим, хотя Россия перешла на выдачу биометрики еще в 2009 году. Эта деталь также указывает на участие спецслужб: она является характерной для российских агентов, действующих за рубежом. Такая небрежная, выполненная впопыхах подготовка фальшивого паспорта указывает на то, что ликвидация Зелимхана Хангошвили была спланирована наспех, как только у россиян появились точные данные о его местонахождении. А это, в свою очередь, может указывать на присутствие в немецких официальных учреждениях российского информатора, который передал эти данные в Москву.

Более того: похоже, что в Берлин на "ликвидацию" был направлен не профессиональный агента (какими бы дурачками и неудачниками не были "Петров с Бошировим", а они все же – офицеры ГРУ), а так называемый "одноразовый" исполнитель – то есть, внештатный. Потому что во время медицинского обследования арестованного "Соколова", на его теле были обнаружены многочисленные татуировки, которые являются типичными для... российских "зэков". То есть, нынешние российские "суперагенты" – это простые бандиты. Дешево и сердито?



Анатолий Чепига (вымышленное имя Руслан Боширов) и Александр Мишкин (вымышленное имя Александр Петров)

Понятно, что российские официальные органы открещиваются сейчас от этого убийства, как попы от Сатаны. Это ничего не значит: точно так же они открещивались и от "дела Солсбери", и от убийства Александра Литвиненко. МИД России даже не смог подтвердить, является ли убийца российским гражданином. Мария Захарова, пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства, лишь выдавила из себя, что российской стороне, мол, не предоставили "никаких реальных документов, только копии". Собственно, все, как всегда. "Я – не я и хата не моя". А "чистый" российский паспорт убийца, в конце концов, мог в любом военторге купить. Так же, как и боевой пистолет – всем же известно, что их в Берлине в любой сувенирной лавке продают, не так ли?

Впрочем, есть еще один интересный момент. В отличие от "дела Солсбери", немецкие власти не спешат поднимать шум и устраивать скандал. Напомним, что в результате бестолковых "шпили-вили" Петрова и Боширова, из Великобритании был выслан ряд российских дипломатов, российских олигархов заставили проходить таможенный контроль в аэропортах, даже если они прилетели собственными самолетами, а несколько стран (в том числе, и США) ввели против России новые санкции. В случае с берлинским убийством – сплошная тишина. Никакой официальной реакции, даже в прессе – не такой уж и большой шум. Почему бы это?

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