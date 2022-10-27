Убила российская ракета: в Днепре простились с 25-летней беременной Инной Оданец

Инна Оданец погибла во время российской атаки в Днепре 25 октября. Беременная женщина находилась на АЗС в тот момент, когда прогремел мощный взрыв.

Инна Оданец погибла на 8 месяце беременности. В Днепре с женщиной простились 27 октября. Муж Инны Максим находится в тяжелом состоянии в реанимации.

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Что известно о трагедии в Днепре

Проститься с Инной Оданец пришло очень много людей. Среди них и незнакомцы, слышавшие о страшной трагедии. В скорби весь город.

Пара поженилась за неделю до трагедии. Супруги ждали рождения сына.

Родственники и близкие вспоминают 25 октября со слезами. Тогда около 9 вечера оккупанты выпустили по Днепру ракеты. Под обстрелом российских террористов оказалась и автозаправка, на которой и находились супруги Оданец.

Родственница погибшей рассказала, что пара просто хотела прогуляться вечером и выпить кофе.

Взрыв был сзади машины. Они не успели уехать из заправки,

– отметила мать Максима.

Мужчина пытался спасти Инну. К сожалению, женщина скончалась в салоне авто. Максим до сих пор в реанимации. Медики уже провели четыре операции.

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Кратко, что нужно знать о ракетных обстрелах Днепра 25 октября

Вечером 25 октября в Днепре была объявлена воздушная тревога. Вскоре около 21:15 в городе прогремели взрывы.

Обломки ракеты упали на местность местной АЗС. В результате вспыхнул сильный пожар.

Кроме Инны, от вражеской атаки погиб еще один гражданский . В частности, работник автомойки, расположенной рядом с заправкой.

. В частности, работник автомойки, расположенной рядом с заправкой. Также пострадали еще 4 человека : двое мужчин и две женщины. Пострадавших госпитализировали.

: двое мужчин и две женщины. Пострадавших госпитализировали. В ГСЧС сообщили, что вражеский снаряд практически полностью уничтожил комплекс АЗС, однако резервуары с горючим не пострадали.

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