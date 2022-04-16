Убили местного сторожа: в ОВА показали последствия ракетного удара по Полтавской области

Оккупанты продолжают цинично обстреливать различные области Украины. Захватчики в очередной раз ударили по Полтавской области.

Об этом сообщил глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин. Он показал последствия "русского мира".

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"Демилитаризация" фермерского хозяйства

Оккупанты провели "демилитаризацию" фермерского хозяйства вблизи Полтавы.

Видимо, искали там "боевых" гусей или коров, но убили человека – местного сторожа,

– подчеркнул Лунин.

Он отметил, что действия россиян выходят за пределы здравого смысла и понимания. "Оккупанта ждет возмездие за каждую разрушенную жизнь", – добавил глава ОВА.

Последствия "русского мира" в Полтавской области / Фото с телеграма Лунина

Оккупанты недалеко от Полтавы убили сторожа / Фото с телеграма Лунина

Напомним, что вечером 15 апреля оккупанты обстреляли село в Полтавской области. В результате атаки погиб человек.

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