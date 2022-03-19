Убираем всю бюрократию и все бумажки, – Зеленский о перезагрузке таможни

Після 23 дня повномасштабного вторгнення Росії український президент Володимир Зеленський записав відеозвернення. Він повідомив, що протягом дня урядовці працювали над повним перезавантаженням митниці.

Президент рассказал, что для грузов, которые помогают обороне Украины упростили процедуру пересечения границы. По словам Зеленского, это будет настолько легко, насколько позволяют законы физики.

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"Убираем абсолютно всю бюрократию, все бумажки, а также НДС, пошлину и все платежи", – заявил президент.

Зачем нужны упрощения

Зеленский отметил, что цель упрощений является абсолютно понятной – человеческий фактор не должен мешать скорости поставки товаров. Они очень необходимы именно сейчас, поскольку будут поддерживать нормальную жизнь в период военного положения.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и профильные комитеты работают над тем, чтобы новации поддержали наши депутаты. Я подчеркиваю, что это решение необходимо для обороны государства,

– заявил Зеленский.

Президент сказал, что очень хочет посоветовать отдельным депутатам не спекулировать с этим вопросом, поскольку это для нашего государства. Подчеркнул, что все должны работать в единстве.

Обращение Зеленского за 18 марта: смотрите видео