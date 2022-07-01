Убиты 4 человека из одной семьи, – Зеленский говорит, что Россия сознательно била по Одесчине

Владимир Зеленский отреагировал на ракетные обстрелы Одесской области ночью 1 июля. Он подчеркнул, что это была не случайность и по гражданским жителям области стреляли сознательно.

В частности, вспомнил и о гибели 4 человек из одной семьи и десятках убитых. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на вечернее обращение президента за этот день.

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Число погибших продолжает расти

По состоянию на момент записи обращения в Одесской области еще продолжался разбор завалов после российского ракетного удара. Президент подчеркнул, что по обычному жилому дому в Сергеевке прилетели три ракеты. В обычной 9-этажке не было никакого оружия, военной техники или боеприпасов.

"Это был простой дом, около 160 человек. В нем проживали обычные люди, гражданские. Разрушена этим ударом также и база отдыха – абсолютно типичный объект для приморской территории", – подчеркнул глава Украины. В то же время пропагандисты в очередной раз рассказывают, что якобы стреляли по военным объектам.

Это сознательный, целенаправленный российский террор, а не какие-то там ошибки или случайное попадание ракет. Убиты четыре человека из одной семьи... Убитый парень, 12 лет, звали Дмитрий... В настоящее время всего в списке погибших – 21 человек, около 40 – ранены,

– сказал глава государства.

Президент добавил, что, к сожалению, цифры менялись и меняются весь день, поэтому количество погибших растет.

Главное об атаке на Одесскую область

В начале суток российские войска запустили ракеты по поселку Сергеевка, где попали в многоэтажку и по базе отдыха в Белгород-Днестровском районе. На место сразу прибыли спасатели, которые начали разбирать завалы. Под завалами одной из баз отдыха оказались дети, которые приехали, чтобы хоть немного забыть о войне.

Обращение Владимира Зеленского за 1 июля: смотрите видео