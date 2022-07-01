Зокрема, згадав і про жахливу загибель 4 людей із однієї сім'ї. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на вечірнє звернення президента за цей день.

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Кількість загиблих продовжує зростати

Станом на момент запису звернення в Одеській області ще тривав розбір завалів після російського ракетного удару. Президент наголосив, що по звичайному житловому будинку в Сергіївці прилетіли три ракети. У звичайній 9-поверхівці не було жодної зброї, військової техніки чи боєприпасів.

"Це був простий будинок, близько 160 людей. У ньому проживали звичайні люди, цивільні. Зруйнована цим ударом також і база відпочинку – абсолютно типовий об’єкт для приморської території", – підкреслив очільник України. Водночас пропагандисти вкотре розповідають, що нібито били по військових об'єктах.

Це свідомий, цілеспрямований російський терор, а не якісь там помилки чи випадкове влучання ракет. Вбиті чотири людини з однієї родини... Убитий хлопець, 12 років, звали Дмитро... На цей час усього в списку загиблих – 21 людина, близько 40 – поранені,

– сказав глава держави.

Президент додав, що, на жаль, цифри змінювались і змінюються увесь день, тому кількість загиблих зростає.

Голо вне про атаку на Одещину

На початку доби російські війська запустили ракети по селищу Сергіївка, де влучили в багатоповерхівку та по базі відпочинку в Білгород-Дністровському районі. На місце одразу прибули рятувальники, які почали розбирати завали. Під завалами однієї з баз відпочинку опинилися діти, які приїхали, щоб бодай трішки забути про війну.

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