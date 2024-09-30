Обезглавливание "Хезболлы": кем были 7 топ-чиновников, которых ликвидировали на прошлой неделе

Израильская армия заявила об уничтожении на юге Ливана семерых высокопоставленных командиров и должностных лиц террористической группировки "Хезболла", включая их лидера Хасана Насраллу.

Как пишет Associated Press, этот шаг шокировал Ливан и большую часть Ближнего Востока, поскольку израильские официальные лица уже начали праздновать военные успехи.

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"Недавние удары в Ливане и убийство Насраллы являются значительным обострением войны на Ближнем Востоке, на этот раз между Израилем и Хезболлой", – говорится в статье.

При этом военно-политические силы Ливана теперь пытаются оправиться от ударов, потеряв ключевых членов, которые были частью "Хезболлы" с момента ее основания в начале 1980-х годов.

Главным среди них был Насралла, который был убит во время серии авиаударов, которые разрушили несколько зданий в южном Бейруте. Другие были менее известны во внешнем мире, но все же ключевые в операциях "Хезболлы".

С 1992 года Насралла возглавлял группировку, был от начала ее создания до превращения в мощного игрока в Ливане. Хезболла вышла на политическую арену Ливана, одновременно участвуя в региональных конфликтах, что сделало ее мощнейшей военизированной силой.

После восстания в Сирии в 2011 году, которое переросло в гражданскую войну, "Хезболла" сыграла ключевую роль в удержании президента Сирии Башара Асада у власти. При Насралле "Хезболла" также развивала возможности других поддерживаемых Ираном вооруженных групп в Ираке и Йемене.

Насралла вызывает разногласия в Ливане: его сторонники благодарят его за прекращение израильской оккупации южного Ливана в 2000 году, а оппоненты осуждают его за запасы оружия группировки и принятие односторонних решений, которые, по их мнению, служат повестке дня для Тегерана и союзников.

Набиль Каук

Каук погиб во время авиаудара 28 сентября. Он был заместителем председателя Центрального совета "Хезболлы". Каук присоединился к группе боевиков в начале ее основания, в 1980-х годах. Он служил военным командиром "Хезболлы" в южном Ливане с 1995 по 2010 год. Его рассматривали как потенциального преемника Насраллы.

Ибрагим Акил

Акил был главным командиром и возглавлял элитные силы Радвана "Хезболлы". Он также был членом ее высшего военного органа, Совета Джихада, и много лет находился в розыске США. Государственный департамент США считает, что Акил входил в число террористов, которые в 1983 году совершили взрыв в посольстве США в Бейруте и организовали захват немецких и американских заложников.

Ахмед Вехбе

Вехбе был командующим силами Радвана. Он тоже развивал "Хезболлу" с начала ее основания. Он погиб вместе с Акилом во время авиаудара в южном пригороде Бейрута.

Караки возглавлял южный фронт "Хезболлы", играя ключевую роль в продолжающемся конфликте. В США назвали его важной фигурой в руководстве группировки боевиков. Мало что известно о Караки, который был убит вместе с Насраллой.

Мохаммад Суур

Суур возглавлял подразделение беспилотников "Хезболлы", которое впервые вступило в войну во время нынешнего обострения с Израилем. Под его руководством "Хезболла" запустила взрывные и разведывательные беспилотники вглубь Израиля, проникая в его системы защиты, которые по большей части были сосредоточены на ракетах и ракетах группы.

Ибрагим Кобейси

Кобейси возглавлял ракетное подразделение "Хезболлы". Израильские военные утверждают, что Кобейси планировал похищение и убийство по меньшей мере 3-х израильских солдат на северной границе в 2000 году. Их тела были возвращены в результате обмена пленными с "Хезболлой" через 4 года.