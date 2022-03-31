Убиты, ранены, арестованы: кто из российских генералов поплатился за войну против Украины

Россия планировала провести в Украине быструю и победносную войну. На самом деле, ее военное руководство не учло сопротивление украинской армии и народу. И теперь расплатится за это. Иногда и своей жизнью.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал имена военных руководителей из состава высших офицеров российской армии, лишившихся своих должностей из-за провала войны против Украины. Четыре из них являлись командующими армий.

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При этом только один из них погиб. Это командующий 49-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Яков Рязанцев. При этом погиб он под Чернобаевкой, ставшей просто роковым местом для российской армии.

Остальные командующие армией сняты с должностей самими россиянами, а двое из них еще и арестованы. Это генерал-лейтенант Владислав Ершов (командующий 6-й общевойсковой армией) и генерал-лейтенант Михаил Зусько (командующий 58-й общевойсковой армией). Генерал-лейтенант Сергей Кисель был только снят с должности – он был командующим 1-й танковой армией. По всей вероятности, Киселя уволили из-за огромных потерь и провала вторжения России в Украину.

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Генштаб ВСУ подтверждает гибель заместителя командующего 41 общевойсковой армией генерал-лейтенанта Андрея Суховецкого. Его смерть была подтверждена и в России (единственная подтвержденная россиянами гибель из состава высших офицеров).

В списке нет еще нескольких российских генералов, о смерти которых перед тем сообщали в Украине. Это:

начальник штаба и первый заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа России генерал-майор Виталий Герасимов,

командующий 29-й армией Восточного военного округа России генерал-майор Андрей Колесников,

командира 150-й мотострелковой дивизии генерал-майор Олег Митяев,

командир 141-го моторизованного полка Росгвардии Чечни генерал-майор Магомед Тушаев,

командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

В Генштабе есть данные о двух тяжело раненых российских генералах. Это: