Убитые оккупанты и уничтожена вражеская техника: как прошел день возле Запорожья

Ситуация в Запорожской области остается напряженной. ВСУ активно противостоят врагу и наносят ему точечные удары, в результате которых он несет потери.

В Запорожском направлении наши герои продолжают контролировать ситуацию. ВСУ противостоят врагу на суше и в воздухе.

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Потери оккупантов

Сегодня, 24 марта, наши защитники Запорожского края уничтожили нескольких оккупантов и единиц боевой техники. В общем, в течение дня потери врага составили:

личный состав – уничтожено 15 человек, 11 ранено;

бронетранспортеры – 1 уничтожен, 4 захвачено;

танки – 1 уничтожен, 1 захвачен;

автомобильная техника – 5 уничтожены;

боевая машина "МТ-ЛБ" – 2 уничтожены;

самолеты СУ-25 – 1 повреждены.

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