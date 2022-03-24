Убитые оккупанты и уничтожена вражеская техника: как прошел день возле Запорожья
24 марта 2022 , 22:48Читати новину українською
Источник:Силы обороны Запорожского края
Ситуация в Запорожской области остается напряженной. ВСУ активно противостоят врагу и наносят ему точечные удары, в результате которых он несет потери.
В Запорожском направлении наши герои продолжают контролировать ситуацию. ВСУ противостоят врагу на суше и в воздухе.
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Потери оккупантов
Сегодня, 24 марта, наши защитники Запорожского края уничтожили нескольких оккупантов и единиц боевой техники. В общем, в течение дня потери врага составили:
- личный состав – уничтожено 15 человек, 11 ранено;
- бронетранспортеры – 1 уничтожен, 4 захвачено;
- танки – 1 уничтожен, 1 захвачен;
- автомобильная техника – 5 уничтожены;
- боевая машина "МТ-ЛБ" – 2 уничтожены;
- самолеты СУ-25 – 1 повреждены.
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