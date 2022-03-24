На Запорізькому напрямку наші герої продовжують контролювати ситуацію. ЗСУ протистоять ворогу на суші та в повітрі.
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Втрати окупантів
Сьогодні, 24 березня, наші захисники Запорізького краю знищили кількох окупантів та одиниць бойової техніки. Загалом впродовж дня втрати ворога склали:
- особовий склад – знищено 15 осіб, 11 поранено;
- бронетранспортери – 1 знищено 4 захоплено;
- танки – 1 знищено, 1 захоплено;
- автомобільна техніка – 5 знищено;
- бойова машина "МТ-ЛБ" – 2 знищено;
- літаки СУ-25 – 1 пошкоджено.
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