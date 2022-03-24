На Запорізькому напрямку наші герої продовжують контролювати ситуацію. ЗСУ протистоять ворогу на суші та в повітрі.

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Втрати окупантів

Сьогодні, 24 березня, наші захисники Запорізького краю знищили кількох окупантів та одиниць бойової техніки. Загалом впродовж дня втрати ворога склали:

особовий склад – знищено 15 осіб, 11 поранено;

бронетранспортери – 1 знищено 4 захоплено;

танки – 1 знищено, 1 захоплено;

автомобільна техніка – 5 знищено;

бойова машина "МТ-ЛБ" – 2 знищено;

літаки СУ-25 – 1 пошкоджено.

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