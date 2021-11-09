Убивал украинцев, – в СБУ прокомментировали задержание боевика "Палыча"

СБУ задержала бывшего донецкого боевика Дениса Куликовского, известного как "Палыч". Ранее он возглавлял незаконную тюрьму оккупантов "Изоляция".

По информации СБУ, задержанный организовывал убийства и пытки незаконно заключенных украинцев. Более того, принимал в них непосредственное участие.

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Сейчас продолжаются процессуальные действия

"Палыча" задержали в рамках ранее открытого уголовного производства. Сейчас в отношении него проводят необходимые процессуальные действия. В частности – об избрании меры пресечения и получении дополнительных данных о его незаконной деятельности.

Уголовное производство открыто по статьям о:

создании непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований ("светит" от 2 до 8 лет за решеткой);

торговле людьми (от 3 до 8 лет за решеткой);

создании террористической группы или организации (от 8 до 15 лет за решеткой с конфискацией имущества или без);

нарушении законов и обычаев войны (если было умышленное убийство – от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное).



​СМИ пишут, что "Палычем" является Денис Куликовский / Фото из фейсбука Станислава Асеева

Задержанный руководил "Изоляцией"

Это тюрьма, которую пророссийские боевики создали в 2014 году после захвата Донецка. Территорию художественного фонда "Изоляция" они превратили в закрытый объект. Те, кому удалось выбраться из "Изоляции" живыми, описывают это место как пыточную. Так как пленных там жестоко избивают, пытают электротоком, имитируют выстрелы и насилуют.

Многие бывшие пленники вспоминают Куликовского как главного палача тюрьмы. Мол, именно он "курировал" пытки, а порой и лично пытал пленных.