Убытки армии на сотни миллионов: бывшему заместителю Тарана сообщили о подозрении
Источник:ГБР
В ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны Андрея Тарана и экс-руководителю одного из департаментов Минобороны Украины. Речь идет о том, что при закупке продуктов для армии нанесли масштабный ущерб.
По данным ГБР, их сумма достигает сотен миллионов гривен. Санкция статьи, по которой сообщили о подозрении, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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Детали дела
В течение декабря 2020 января 2021 годов глава департамента Минобороны заключил договоры о закупке услуг по организации питания Вооруженных Сил Украины на 2021 год.
В то же время впоследствии руководитель незаконно заключил дополнительные соглашения с поставщиками. Это произошло по указанию заместителя министра обороны.
В соответствии с новыми соглашениями, транспортировка продуктов и своевременное пополнение неприкосновенных продовольственных запасов ВСУ уже не были обязательством поставщиков.
Такие действия привели к тому, что ВСУ должны были самостоятельно транспортировать продовольствие. К этому они привлекли личный состав и технику. Также пришлось тратить дополнительные бюджетные деньги.
Это негативно повлияло на обороноспособность подразделений ВСУ и поставило под угрозу выполнение их основных задач, в частности, по обороне Украины, защите ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности,
– подчеркнули в ГБР.
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- По словам политика, кандидатов у правительства нет.
- Более того, главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что президент Владимир Зеленский уже согласовал кандидатуру нового министра обороны.