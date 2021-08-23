Премьер-министр также считает, что убытки не только в потерянных ресурсах и активах, но и для местных людей. Об этом Денис Шмыгаль заявил во время выступления на учредительном саммите Крымской платформы.
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Украина понесла огромные убытки от оккупации Крыма Россией
Шмыгаль отметил, что главные проблемы вследствие оккупации Крыма – это экономические потери и ухудшение экологии на полуострове.
Общие потенциальные убытки сегодня оцениваются экспертами более чем в 100 миллиардов долларов. Это – потерянные природные ресурсы, это потерянные активы государства, это – потерянная промышленность…
– сказал глава правительства.
Он также добавил, что "главное – это негативные последствия для людей, которые страдают от политики страны-агрессора".
Более того, Шмыгаль заверил, что Крымская платформа является не только практичной площадкой международного сотрудничества, но и индикатором и напоминанием миру, что тема возвращения Крыма не будет исчезать с "радаров" мирового порядка дня. Он заверил, что так будет вплоть до момента полной деоккупации полуострова.
Кратко об учредительном саммите Крымской платформы
- 23 августа в Киеве стартовал саммит Крымской платформы. Это дипломатическая инициатива, направленная на деоккупацию полуострова и возвращение в состав Украины.
- В ней принимают участие 46 стран. Среди них – 14 лидеров стран, а также министры и другие иностранные чиновники. В частности представлены все 30 стран НАТО.
- Подробнее о заявлениях участников читайте здесь. Кстати, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал встречу в Киеве "антироссийской".