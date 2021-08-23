Премьер-министр также считает, что убытки не только в потерянных ресурсах и активах, но и для местных людей. Об этом Денис Шмыгаль заявил во время выступления на учредительном саммите Крымской платформы.

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Украина понесла огромные убытки от оккупации Крыма Россией

Шмыгаль отметил, что главные проблемы вследствие оккупации Крыма – это экономические потери и ухудшение экологии на полуострове.

Общие потенциальные убытки сегодня оцениваются экспертами более чем в 100 миллиардов долларов. Это – потерянные природные ресурсы, это потерянные активы государства, это – потерянная промышленность…

– сказал глава правительства.

Он также добавил, что "главное – это негативные последствия для людей, которые страдают от политики страны-агрессора".

Более того, Шмыгаль заверил, что Крымская платформа является не только практичной площадкой международного сотрудничества, но и индикатором и напоминанием миру, что тема возвращения Крыма не будет исчезать с "радаров" мирового порядка дня. Он заверил, что так будет вплоть до момента полной деоккупации полуострова.

Кратко об учредительном саммите Крымской платформы