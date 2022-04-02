Уцелевших домов нет: эксклюзивный фоторепортаж с охваченной огнем Харьковщины

Российские оккупационные войска продолжают бомбить наши города и деревни. Поэтому "братская любовь" народа России наносит ужасные разрушения, сравнимые разве с последствиями Второй мировой войны.

Одним из таких населенных пунктов стало село Яковлевка Харьковской области. В результате авиаударов здесь все покрыто обломками зданий и многометровыми воронками от взрывов. Как выглядит так называемое "освобождение", смотрите в эксклюзивном репортаже журналистки 24 канала.

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Как живет село после авианалетов

Кремлевская пропаганда рассказывает, что их армия якобы атакует только военные объекты. Однако сложно представить, какие милитарные элементы военные врага здесь заметили. В обычной деревне в 30 километрах от областного центра.

Один из частично уцелевших домов / Фото 24 канала

Люди остались без крова / Фото 24 канала

Российская авиация ударила по селу уже четыре раза. В результате, погибли 4 мирных жителя, а еще 14 получили ранения. Журналистка 24 канала сообщила, что здесь не осталось ни одного полностью уцелевшего дома. Где-то выбиты окна, а иногда даже нет части зданий.

Россия разрушает сараи, хлева и дома / Фото 24 канала

Кое-где остались только руины / Фото 24 канала

Сейчас все оставшиеся местные сосредоточены только на одном – восстановлении жилья. Они разбирают завалы и чинят крыши. Кроме того, заклеивают и забивают досками окна.

Местные жители работают не покладая рук / Фото 24 канала

Яковлевка выглядит, как поле боя / Фото 24 канала

Сюда добрались российские "освободители" / Фото 24 канала

Людям с поврежденными домами еще относительно повезло. Ведь в деревне более 20 домов, которые разрушены до фундамента. Что касается воронок, то они почти всюду глубиной в несколько метров. Однако есть случаи, где снаряды оставили гигантские ямы в ширину в 10 – 20 метров.

Огромная воронка в месте, где когда-то был чей-то дом / Фото 24 канала

Местный рассказывает о последствиях бомбардировок / Фото 24 канала

Яма от взрыва рядом с обломками дома / Фото 24 канала

Несмотря на очень тяжелое положение, жители села не опускают руки. Они рассказывают, что скоро начнут сажать огороды. Но эти люди, как и вся Украина, никогда не забудут, какую беду принесли российские оккупанты на нашу землю.

Местные не теряют оптимизма / Фото 24 канала

Жизнь пробивается сквозь руины / Фото 24 канала

Части домов Яковлевки больше нет / Фото 24 канала

Мы не указываем имя журналистки 24 канала, которая побывала в Яковловке. К сожалению, это необходимо из соображений безопасности.



Жительница села со своим котёнком / Фото 24 канала





Беда войны на примере Яковлевки / Фото 24 канала