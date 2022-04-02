Одним із таких населених пунктів стало село Яковлівка, що на Харківщині. Внаслідок авіаударів, тут все вкрите уламками будівель і багатометровими воронками від вибухів. Який вигляд має так зване "визволення", дивіться в ексклюзивному репортажі журналістки 24 каналу.

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Як живе село після авіанальотів

Кремлівська пропаганда розповідає, що їхня армія нібито атакує тільки військові об'єкти. Проте важко уявити, які мілітарні елементи військовики ворога тут помітили. У звичайному селі за 30 кілометрів від обласного центру.



Одна з хат, яка частково вціліла / Фото 24 каналу



Люди залишилися без даху над головою / Фото 24 каналу

Російська авіація вдарила по селу вже чотири рази. Внаслідок цього, загинули 4 мирних жителі, а ще 14 зазнали поранень. Журналістка 24 каналу повідомила, що тут не залишилося жодного повністю вцілілого будинку. Десь лише вибиті вікна, а подекуди навіть немає частини будівель.



Росія руйнує сараї, хліви та помешкання / Фото 24 каналу



Подекуди залишилися тільки руїни / Фото 24 каналу

Зараз усі місцеві, які залишилися, зосереджені лише на одному – відновленні житла. Вони розбирають завали та лагодять дахи. Окрім цього, заклеюють і забивають дошками вікна.



Місцеві жителі працюють не покладаючи рук / Фото 24 каналу



Яковлівка виглядає, як поле бою / Фото 24 каналу



Сюди добралися російські "визволителі" / Фото 24 каналу

Людям із пошкодженими домівками ще відносно пощастило. Адже в селі є понад 20 будинків, які зруйновані до фундаменту. Щодо воронок, то вони майже всюди завглибшки у кілька метрів. Проте є випадки, де снаряди залишили велетенські ями завширшки у 10 – 20 метрів.



Величезна воронка в місці, де колись був чийсь дім / Фото 24 каналу



Місцевий розповідає про наслідки бомбардувань / Фото 24 каналу



Яма від вибуху поряд із уламками хати / Фото 24 каналу

Пори вкрай важке становище, жителі села не опускають руки. Вони розповідають, що невдовзі почнуть садити городи. Та ці люди, як і вся Україна, ніколи не забудуть, яке лихо принесли російські окупанти на нашу землю.



Місцеві не втрачають оптимізму / Фото 24 каналу



Життя пробивається крізь руїни / Фото 24 каналу

Частини будинків Яковлівки більше немає / Фото 24 каналу

Зверніть увагу! Ми не вказуємо ім'я журналістки 24 каналу, яка побувала в Яковлівці. На жаль, це необхідно з міркувань безпеки.



Жителька села зі своїм кошеням / Фото 24 каналу



Лихо війни на прикладі Яковлівки / Фото 24 каналу