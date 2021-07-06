Все пассажиры погибли: самолет Ан-26 врезался в скалу на Камчатке – фото

Все пассажиры и члены экипажа самолета Ан-26, упавшего в Охотское море, погибли. Обследование места трагедии свидетельствует, что, скорее всего, самолет врезался в прибрежную скалу.

Очевидно это произошло на высоте 230 метров. От удара самолет разорвало на 2 части, вспыхнул пожар. Шансов спастись у людей не было.

Заметьте Не долетел 4 километра до аэропорта: на Камчатке нашли обломки самолета, который пропал с радаров

Обломки самолета уже обнаружили на расстоянии 4 километров от аэропорта. В то же время пока нет официальной информации о том, что они принадлежат именно пропавшему Ан-26.

Особенности местного ландшафта существенно осложняют спасательную операцию. Кроме того, в море начался прилив, который создает много неудобств.

Поисково-десантная группа начала работу. Сейчас к процессу привлекли более 25 спасателей.

Детали от спасателей

МИД Украины сообщил в комментарии 24 каналу, что сейчас Консульство Украины в Новосибирске проверяет информацию о возможном наличии украинцев на борту самолета Ан-26.

Представители экстренных служб рассказали, что самолет шел на посадку в сложных погодных условиях. Была плохая видимость. Кроме того, дул боковой ветер.

С первого раза у него (самолета – 24 канал) не получилось, во время второго раза он врезался в скалу, не заметив ее. Самолет сразу начал разрушаться,

– говорится в сообщении.

Есть 3 версии катастрофы

Следствие рассматривает 3 версии катастрофы. В частности, ошибку экипажа.

В то же время глава "Камчатского авиапредприятия" Алексей Храбров заявил, что экипаж Ан-26 был молодым и опытным. Командиру самолета было 36 лет. Мужчина имел хороший уровень опыта.



Фото с места трагедии / Baza



Фото с места трагедии / Baza

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