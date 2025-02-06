Лукашенко уже боится: какие планы имеет Путин на территорию Беларуси

Владимир Зеленский сказал, что Владимир Путин пытается дожать белорусского диктатора, что тот попытался применить свои войска в Украине. Как известно, армия Беларуси не является большой, а сейчас россияне не имеют возможности ее существенно усилить.

Александр Лукашенко понимает, что командный состав белорусской армии составляют россияне. Как рассказал 24 Каналу председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, диктатор осознает, что в случае войны ему придется массово призвать белорусов.

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Что очень волнует Лукашенко

Лукашенко сам боится такого вторжения, поскольку он понимает, что россияне серьезно не пополнят его армию своими войсками. Мобилизация белорусов выглядит для диктатора еще страшнее.

Лукашенко знает, какое отношение к нему в обществе. Он боится, что просто может вооружить граждан, а они с оружием вернутся против него и силовиков. Это проблема всех диктатур, потому что они не знают общественных настроений,

– сказал Иван Тимочко.

Россия достаточно сильно опустошила склады белорусской армии, особенно в бронетехнике и боекомплекте. Пополнять запасы придется за счет своей промышленности. К тому же россияне предъявляют претензии Лукашенко, что он недостаточно вовлечен в войну.

Как Путин хочет использовать Беларусь

Российский диктатор имеет свои планы на Беларусь. Он надеялся, что страна может стать переговорной площадкой, так называемой "реанимацией” для "Минского формата". Появилась информация, что Путин даже прилетал в Беларусь, чтобы провести встречи с иностранными делегатами.

Беларусь россияне используют как "оффшорную зону" в смысле торговли нефтью, газом с европейскими странами. Ведь все, что идет из Беларуси формально подается как белорусский товар, а не подсанкционный российский,

– отметил Тимочко.

Итак, сейчас Беларусь не воюет против нас своими войсками, но стала площадкой для нанесения ракетных ударов, размещения авиации. Если Путин увидит, что все его ресурсы исчерпаны, то может приказать белорусской армии вступать в войну.