Александр Лукашенко розуміє, що командний склад білоруської армії становлять росіяни. Як розповів 24 Каналу голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, диктатор усвідомлює, що у випадку війни йому доведеться масово призвати білорусів.

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Що дуже хвилює Лукашенка

Лукашенко сам боїться такого вторгнення, оскільки він розуміє, що росіяни серйозно не поповнять його армію своїми військами. Мобілізація білорусів виглядає для диктатора ще страшнішою.

Лукашенко знає, яке ставлення до нього у суспільстві. Він боїться, що просто може озброїти громадян, а вони зі зброєю повернуться проти нього і силовиків. Це проблема всіх диктатур, бо вони не знають суспільних настроїв,

– сказав Іван Тимочко.

Росія досить сильно спорожнила склади білоруської армії, особливо у бронетехніці та боєкомплекті. Поповнювати запаси доведеться коштом своєї промисловості. До того ж росіяни висувають претензії Лукашенку, що він не достатньо залучений до війни.

Як Путін хоче використати Білорусь

Російський диктатор має свої плани на Білорусь. Він сподівався, що країна може стати переговорним майданчиком, так званою "реанімацією” для "Мінського формату". З'явилася інформація, що Путін навіть прилітав у Білорусь, щоб провести зустрічі з іноземними делегатами.

Білорусь росіяни використовують як "офшорну зону" в сенсі торгівлі нафтою, газом з європейськими країнами. Адже все, що йде з Білорусі формально подається як білоруський товар, а не підсанкційний російський,

– зауважив Тимочко.

Отже, зараз Білорусь не воює проти нас своїми військами, але стала майданчиком для завдання ракетних ударів, розміщення авіації. Якщо Путін побачить, що всі його ресурси вичерпані, то може наказати білоруській армії вступати у війну.