Лукашенко давно бы предоставил свою армию Путину, –Тихановская сказала, что его останавливает

В 2022 году вторжение в Украину началось в частности с территории Беларуси. Александра Лукашенко уже можно назвать военным преступником, потому что он втянул свою страну в войну.

Такое мнение 24 Каналу высказала председатель Объединенного переходного кабинета Беларуси Светлана Тихановская, добавив, что белорусский диктатор предоставил территории страны для коварного нападения. Он вместе с Владимиром Путиным мечтал о захвате Киева.

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Кто останавливает Лукашенко

Продвижение российских войск остановило мужество Вооруженных Сил Украины. Планы двух диктаторов были разрушены. По мнению Тихановской, не стоит думать, что Лукашенко отказался в дальнейшем втягивать Беларусь в войну и так его героизировать.

Здесь вообще нет его заслуги. Если бы он мог, то уже давно бы это сделал, показал свою солидарность и послужил Путину. То, что белорусская армия не присоединилась к войне – это заслуга белорусов и белорусских солдат,

– сказала Светлана Тихановская.

В обществе царит поддержка Украины, несмотря на серьезную пропаганду никто не хочет, чтобы белорусская армия воевала. В начале вторжения население поддерживало наше государство, проводило партизанские акции, люди останавливали поезда, поджигали релейные шкафы.

Сотни белорусов поехали воевать в Украину, в частности, в Полку Кастуся Калиновского. Они борются за свободу Украины и Беларуси. Но Лукашенко – военный преступник. Мы продолжаем фиксировать преступления режима против Украины. Лукашенко продолжает помогать Путину в войне,

– отметила Светлана Тихановская.

Например, белорусский диктатор предоставляет воздушное пространство для атак. Мы видим, как регулярно летают "Шахеды". Режим продолжает предоставлять России оружие. Многие предприятия в Беларуси переведены на выполнение военных заказов. Они изготавливают прицепы, различные тягачи для ракетных установок, ремонтируют танки, производят оптику, шьют обмундирование для российской армии. Доказательства этого всего есть.

"В то же время Лукашенко хватает наглости рассказывать, какой он "миротворец". Он параллельно выпрашивает у Кремля ядерное оружие, пытается напугать им соседние страны, белорусов, в частности. Все видят, что Лукашенко – не миротворец. Он является соучастником агрессии. За это должен обязательно ответить и перед белорусами, и перед украинцами, и перед международным сообществом", – подытожила председатель Объединенного переходного кабинета Беларуси.