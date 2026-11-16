Фон дер Ляен раскрыла формат участия Европы в переговорах между Украиной и Россией

Европа будет участвовать в мирных переговорах между Украиной и Россией в формате E5 и в рамках институтов ЕС. При этом союзники планируют усиливать давление на Москву.

Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X по итогам переговоров с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Как Европа будет представлена на переговорах с Россией?

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа будет активно участвовать в этом мирном процессе в формате E5 + ЕС.

Справка: Формат E5 объединяет Польшу, Великобританию, Германию, Францию и Италию.

В то же время, по ее словам, союзники и впредь будут максимально поддерживать Украину и усиливать давление на Россию.

Ранее стало известно, что лидеры Евросоюза согласовали единую команду для переговоров с Россией.

Президент Евросовета Антониу Кошта пояснил, что европейскую команду будут представлять не только институты ЕС, но и "коалиция желающих". Именно она должна сыграть важную роль в предоставлении Украине гарантий безопасности после заключения мирного соглашения.

Напомним, дискуссии о срочном привлечении европейской стороны активизировались после трехсторонних контактов в Абу-Даби с участием делегаций Украины, США и России.

Ведь на этих переговорах российская сторона поднимала вопрос о новой архитектуре европейской безопасности.

Россия требует юридически закрепить отказ от расширения НАТО, прекратить военные учения вблизи ее границ и вывести войска Альянса с восточного фланга. Европейские страны считают такие требования попыткой восстановить российскую сферу влияния.