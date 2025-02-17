Германия требует участия США: Шольц рассказал о немецких войсках в миротворческой миссии в Украине

Германия выступает против потенциальной миротворческой миссии в Украине, если привлеченными будут только европейские страны. Берлин настаивает на участии США в такой инициативе.

Об этом источник в немецком правительстве рассказал для агентства AFP в понедельник, 17 февраля, передает 24 Канал. Речь идет о "полном участии США".

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Позиция Германии относительно миротворцев

Германия не будет участвовать в сценариях, где европейская и американская политика безопасности расходятся. В частности, страна не согласится на развертывание европейских солдат без "полного участия США".

На саммите в Париже канцлер Олаф Шольц отметил важность сильной украинской армии, отвечая на вопрос об участии немецких войск в будущей миротворческой миссии, передает Reuters.

Это (сильная украинская армия – 24 Канал) будет большой задачей для Европы, для США и международных партнеров по Альянсу,

– сказал канцлер.

По его словам, вопрос о европейских войсках в Украине не стоит на повестке дня, пока идет война. Но будущую архитектуру безопасности будут обсуждать тогда, когда наступит соответствующее время.

Напомним, по информации СМИ, США направили европейским странам демарш, спросив, что им нужно от Вашингтона для реализации мер безопасности в Украине. Ожидается, что это положительно воспримут правительства государств, которые уже заявили, что могут предоставить гарантии безопасности только при условии поддержки США.