Так считают в офисе президента Южной Кореи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Yonhap.

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Какой информацией владеет Сеул

В офисе президента предположили, что могли произойти незначительные столкновения в рамках разведывательных или подготовительных операций. Однако пока речь не идет о начале боёв между северокорейскими военными и украинскими силами.

Большое количество северокорейских военных, которые находятся в России, уже перемещено на западные линии фронта, но полноценные боевые действия ещё не начались,

– сказал чиновник.

Также он упомянул о планах отправить в Украину мониторинговую группу из Южной Кореи для оценки совместных операций вооруженных сил Северной Кореи и России. Небольшую группу можно направить без предварительного одобрения парламента.

"Если Северная Корея и Россия начнут совместные боевые операции, будет критически важно следить за их тактикой, применением оружия и любыми потерями войск КНДР, поскольку такая информация может иметь решающее значение для безопасности Южной Кореи и сотрудничества с Украиной", – подчеркнул он.

Ранее появилась информация, что ВСУ впервые вступили в бой с солдатами КНДР в Курской области. ГУР Украины сообщило, что россияне вооружили северокорейских военных в Курске 60-миллиметровыми минометами, пулеметами, снайперскими винтовками и противотанковыми управляемыми ракетами и противотанковыми комплексами с плечевого запуска.