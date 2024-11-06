Так вважають у офісі президента Південної Кореї. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Yonhap.

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Якою інформацією володіє Сеул

У офісі президента припустили, що могли відбутися незначні сутички в межах розвідувальних чи підготовчих операцій. Однак поки мова не йде про початок боїв між північнокорейськими військовими та українськими силами.

Велику кількість північнокорейських військових, які перебувають у Росії, вже переміщено на західні лінії фронту, але повноцінні бойові дії ще не почалися,

– сказав чиновник.

Також він згадав про плани відправити до України моніторингову групу з Південної Кореї для оцінки спільних операцій збройних сил Північної Кореї та Росії. Невелику групу можна направити без попереднього схвалення парламенту.

"Якщо Північна Корея і Росія розпочнуть спільні бойові операції, буде критично важливо стежити за їхньою тактикою, застосуванням зброї та будь-якими втратами військ КНДР, оскільки така інформація може мати вирішальне значення для безпеки Південної Кореї та співпраці з Україною", – наголосив він.

Раніше з'явилася інформація, що ЗСУ вперше вступили у бій з солдатами КНДР у Курській області. ГУР України повідомило, що росіяни озброїли північнокорейських військових в Курську 60-міліметровими мінометами, кулеметами, снайперськими гвинтівками та протитанковими керованими ракетами та протитанковими комплексами з плечового запуску.