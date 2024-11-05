Войска КНДР впервые столкнулись с ВСУ в Курской области, – источники

В Курщине произошли первые боевые столкновения между украинскими и северокорейскими военными. По данным собеседника по разведке, пока "речь не идет о больших столкновениях".

Представник розвідки підтвердив бойові дії, проте утримався від розкриття деталей. Об этом сообщают источники 24 Канала в спецслужбах.

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Как произошло боевое столкновение ВСУ и солдат КНДР

Отмечается, что украинские войска контролируют около 600 квадратных километров в Курской области. Это чуть больше половины того, что она захватила во время летнего наступления.

ГУР Украины сообщило, что россияне вооружили северокорейских военных в Курске 60-миллиметровыми минометами, пулеметами, снайперскими винтовками и противотанковыми управляемыми ракетами и противотанковыми комплексами с плечевого запуска.

Некоторые солдаты КНДР также получили тепловизоры и приборы ночного видения. Сотни северокорейских спецназовцев уже находятся в Курске.

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что "первые военные подразделения КНДР уже попали под обстрел в Курске".

Каковы результаты сотрудничества России с КНДР

Эксперты и украинские чиновники сомневаются в боеспособности северокорейских военных, ведь большинство из них не имеют боевого опыта. "Мы скоро узнаем", насколько хорошо они могут воевать, заявил один из чиновников.

Другой высокопоставленный украинский чиновник сообщил, что Москва уже оказывает Пхеньяну технологическую и финансовую помощь в реализации его ракетных программ.

В Москве президент Владимир Путин встретился с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая выразила уверенность в победе России в ее "священной войне".

Хотя Путин не подтвердил развертывание войск КНДР, но намекнул, что это подпадает под положения договора о безопасности между КНДР и России.

Напомним, Представитель министерства обороны Южной Кореи Чон Ха-Кьо сообщил, что в Россию уже прибыло более 10 тысяч военных КНДР. Значительная часть из них уже у линии фронта.

Представитель Министерства обороны США, генерал-майор Патрик Райдер обратил внимание, что Россия не смогла освободить значительные территории в Курской области.

Размещение дополнительных 10-12 тысяч войск из КНДР там может значительно повлиять на ситуацию, но многое будет зависеть "от того, как эти силы будут использованы, как они интегрированы в российское командование и управление".