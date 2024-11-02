Лаврова пригласили в Европу: почему это может быть опасно для Украины

Министр иностранных дел России впервые с начала полномасштабного вторжения посетит страну Европы. В Мальте Сергей Лавров примет участие в заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В разговоре с 24 Каналом руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок предположил, зачем Лавров едет в ЕС и какие последствия это может иметь для Украины. К слову, последний раз Лавров посещал страну ЕС во время поездки в Стокгольм на заседание ОБСЕ в декабре 2021 года.

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Чем Украине грозит визит Лаврова в ЕС

Россия входит в ОБСЕ, поэтому логично, что ее приглашают на заседание. Украина влияет на эти процессы, но не полностью их определяет. Ведь каждая страна осуществляет влияние на процессы в мире через инструменты мощности.

Накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы контактировал с представителями Запада, которые, по его словам, готовы к "ничьей" в Украине.

Я не исключаю, что эта информация послана именно Западом. То есть есть определенные договоренности с Лукашенко. Сегодня мы видим подтверждение моей версии того, что все же Европа оставляет возможность коммуникаций с Россией. И то, что Лаврова фактически приглашают на это собрание нужно для сохранения коммуникации,

– сказал Клочок.

По его словам, общение Европы с Лавровым указывает на то, что версия о переговорах европейских стран с Россией по войне в Украине возможна. К тому же когда союзники выводят это в публичную плоскость, то показывают и Украине свою готовность. Поэтому, на этом этапе наша страна должна понимать и адекватно оценивать собственные возможности сдерживания России.

Это очень непривлекательная для нас история,

– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

На встрече с Лукашенко в Минске министр иностранных дел России объявил о гарантиях для безопасности России, которые Кремль требовал еще в 2021 году до начала полномасштабного вторжения. Напомним, тогда Владимир Путин говорил о границах НАТО по состоянию на 1997 год.

"Эта идея Путина никуда не исчезла, она остается в его больной голове. В конечном итоге Украине могут сказать, что достигать консенсуса с Россией, подписывать соглашение и забыть о НАТО. Такое условие может быть. Поэтому, я думаю, что визит Лаврова на ОБСЕ связан именно с этим, поскольку есть официальная позиция ЕС", – заметил Клочок.