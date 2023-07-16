Однако российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский подчеркнул, что Путин, скорее всего, не решится приехать на саммит БРИКС в ЮАР. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Лучше Лавров, чем Путин

Ранее вице-президент ЮАР Пол Машатиле высказался в беседе с журналистами по поводу возможного визита Путина в Иоханнесбург. Он отметил, что России было предложено, чтобы вместо российского диктатора в ЮАР приехал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Машатиле также отметил, что ЮАР связана Римским статутом, а потому "не может пригласить кого-либо, а затем арестовать". А потому руководство Южно-Африканской Республики будет "счастливо, если Путин не приедет".

Ордер на арест Путина Международный уголовный суд в Гааге 17 марта Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина . Его подозревают в незаконной депортации и перемещении украинских детей с оккупированных территорий Украины в страну-агрессор. Поскольку ЮАР ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда, в случае приезда Путина в страну, его должны арестовать.

Андрей Пионтковский рассказал, как российские пропагандисты придумывают отмазки о приезде Путина в ЮАР: смотрите видео

Пропагандисты строят теории

В то же время, российский пропагандист Сергей Марков отреагировал на слова вице-президента ЮАР и возможный визит Путина на саммит.

Он построил, по словам российского публициста, "теорию" о том, что якобы брат Карим Хана является педофилом. И якобы "педофильское лобби" Европы "мстит" Путину за то, что он "спасал" украинских детей, когда вывозил в Россию. Иначе они якобы попали бы в "педофильские клубы в Европе".

"Однако российским пропагандистам лучше молчать о педофильской теме относительно Путина. Все помнят сцену в 2003 году на Соборной площади в Кремле, когда он сорвал рубашку с мальчика и начал его целовать в живот в присутствии родителей. А недавно девочек из Дагестана целовал. Поэтому лучше россиянам не вступать на "педофильскую тропу", – подчеркнул Андрей Пионтковский.

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