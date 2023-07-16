Проте російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський наголосив, що Путін найімовірніше не наважиться приїхати на саміт БРІКС до ПАР. Про це він розповів 24 Каналу.

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Краще Лавров, ніж Путін

Раніше віцепрезидент ПАР Пол Машатіле висловився у бесіді з журналістами щодо можливого візиту Путіна до Йоганнесбурга. Він зауважив, що Росії було запропоновано, щоб замість російського диктатора до ПАР приїхав міністр закордонних справ Сєргєй Лавров.

Машатіле також зазначив, що ПАР пов'язана Римським статутом, а тому "не може запросити когось, а потім заарештувати". А тому керівництво Південно-Африканської Республіки буде "щасливим, якщо Путін не приїде".

Ордер на арешт Путіна Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордер на арешт Владіміра Путіна . Його підозрюють у незаконної депортації та переміщення українських дітей з окупованих територій України до країни-агресорки. Оскільки ПАР ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду, у разі приїзду Путіна до країни, його мають заарештувати.

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Пропагандисти будують теорії

Водночас російський пропагандист Сєргєй Марков відреагував на слова віцепрезидента ПАР та можливий візит Путіна на саміт.

Він побудував, за словами російського публіциста, "теорію" про те, що нібито брат Карім Хана є педофілом. І буцімто "педофільське лобі" Європи "мститься" Путіну через те, що він "рятував" українських дітей, коли вивозив в Росію. Інакше вони б нібито потрапили у "педофільські клуби в Європі".

"Проте російським пропагандистам краще мовчати про педофільську тему щодо Путіна. Всі пам'ятають сцену у 2003 році на Соборній площі в Кремлі, коли він зірвав сорочку з хлопчика та почав його цілувати в живіт в присутності батьків. А нещодавно дівчат з Дагестану цілував. Тому краще росіянам не вступати на "педофільську стежку", – наголосив Андрій Піонтковський.

Що відомо про приїзд Путіна саміт БРІКС