В мире набирает обороты кампания по недопуску России к Олимпиаде 2024 года. В стране-агрессоре вместо искупления вины, кичатся чемпионством. Они ведь – лидеры по убийствам.

В мире успешно стартовала кампания #banTerrorussiaFromOlympics. Ее цель – не допустить к участию в Олимпийских играх 2024 года Россию и Беларусь. На митинги выходят люди и выступают против того, чтобы Олимпийский комитет толеровал убийц и разрешал им участвовать в международных соревнованиях, передает 24 Канал.

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Дорога к выступу, усеянная трупами

На этом подчеркивают участники кампании. Они уточнили, что путь российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх буквально усеян трупами украинских защитников, а также мирного населения.

Мы не можем стоять в стороне, когда Международный олимпийский комитет (MOK) допускает возможность участия России и Беларуси под нейтральным флагом на Олимпиаде-2024,

– подчеркивают протестующие.

Они отмечают, что каждый должен громко заявлять о своей позиции. И что собственное мнение следует донести до лидеров общественности и главного гостя Конгресса, президента МОК Томаса Баха. Заметим, что последний продолжает толеровать войну, развязанную Россией против Украины.

Тем временем вагнеровцы кичатся "чемпионством"

Вся эта ситуация демонстрирует, насколько циничны и ожесточенные россияне. И что терпеть их нельзя нигде. Во-первых, они целых 0 дней ничего не воровали. Во-вторых, кичатся убийствами. Начнём с первого.

Художник Андрей Ермоленко сделал отличную иллюстрацию, демонстрирующую возможное участие России в Олимпиаде. На ней боец ЧВК "Вагнера" с кровавой кувалдой на плече стоит на горе черепов. Она имитирует пьедестал, на котором наемник занимает первое место.

Вагнеровцы гордятся тем, что убивают / Фотосравнение

Вагнеровцы не придумали ничего лучше. Они решили украсть эту иллюстрацию, коряво обрезать ее и наклеить на нее собственную надпись. Пожалуй, у Paint. Так, иллюстрация вагнеровца-убийцы превратилась в плакат, на котором Россия, видите ли, чемпион. И вагнеровцы очень гордятся тем, что убивают как украинских защитников, так и мирное население.

Хороших россиян нет

Украденная и переделанная иллюстрация – только вершинка айсберга. Но она четко демонстрирует, что россияне даже не пытаются покаяться за преступления, которые совершили. Напротив, они кичатся убийством украинцев.

Поэтому в кампании подчеркивают, что в Европе и мире должны наконец-то понять, что понятие "хороший русский" – оксюморон. Более двух десятилетий Путина у власти превратила граждан России в послушных, покорных и одновременно жестоких зомби. И они стремятся к крови. А шабаш на Лужниках нам это ярко подтвердил. Сами же акции прошли в Швеции, Германии и других стран Европы.

Украинцы протестуют против участия России в Олимпиаде-2024 / Фото из соцсетей

Россияне кичатся тем, что они – чемпионы по убийствам. И ни в коем случае нельзя допустить, чтобы представители этой гнилой страны одерживали победы в Олимпиаде 2024 года.

Напоследок вкратце ловите экскурс по истории. В 1940 и 1944 – во время Второй мировой войны – Олимпийские игры были отменены. А вот в 1948 году их провели снова. И у них Германия, которая и потерпела поражение в войне, не участвовала. Зато в 2024 году Россия, которая, надеемся, к тому времени тоже терпит поражение, почему-то считается желанным гостем.