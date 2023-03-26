У світі успішно стартувала кампанія #banTerrorussiaFromOlympics. Її мета – не допустити до участі в Олімпійських іграх 2024 Росію та Білорусь. На мітинги виходять люди та виступають проти того, щоб Олімпійський комітет толерував убивць та дозволяв їм брати участь у міжнародних змаганнях, передає 24 Канал.

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Дорога до виступу, всіяна трупами

На цьому наголошують учасники кампанії. Вони уточнили, що шлях російських і білоруських спортсменів на Олімпійських іграх буквально всіяний трупами українських захисників, а також мирного населення.

Ми не можемо стояти осторонь, коли Міжнародний олімпійський комітет (MOK) допускає можливість участі Росії та Білорусі під нейтральним прапором на Олімпіаді-2024,

– наголошують протестувальники.

Вони зазначають, що кожен повинне гучно заявляти про свою позицію. І що власну думку слід донести до лідерів громадськості та головного гостя Конгресу, президента МОК Томаса Баха. Зауважимо, що останній продовжує толерувати війну, розв'язану Росією проти України.

Тим часом вагнерівці хизуються "чемпіонством"

Уся ця ситуація демонструє, наскільки цинічні та жорстокі росіяни. І що толерувати їх не можна ніде. По-перше, вони цілих 0 днів нічого не крали. По-друге, хизуються убивствами. Почнімо з першого.

Художник Андрій Єрмоленко зробив відмінну ілюстрацію, яка демонструє можливу участь Росії в Олімпіаді. На ній боєць ПВК "Вагнера" з кривавою кувалдою на плечі стоїть на горі черепів. Вона імітує п'єдестал, на якому найманець посідає чільне перше місце.

Вагнерівці пишаються тим, що убивають / Фотопорівняння

Вагнерівці не придумали нічого кращого. Вони вирішили вкрасти цю ілюстрацію, коряво її обрізати та наліпити на неї власний напис. Мабуть, у Paint. Так, ілюстрація вагнерівця-вбивці перетворилася на плакат, на якому Росія, бачте, чемпіон. І вагнерівці дуже пишаються тим, що убивають як українських захисників, так і мирне населення.

Хороших росіян немає

Вкрадена і перероблена ілюстрація – лиш вершинка айсберга. Але вона чітко демонструє, що росіяни навіть не намагаються покаятися за злочини, які вчинили. Навпаки, вони хизуються убивством українців.

Тож у кампанії наголошують, що в Європі та світі повинні нарешті збагнути, що поняття "хороший русскій" – оксюморон. Понад два десятиліття Путіна при владі перетворила громадян Росії на послушних, покірних і водночас жорстоких зомбі. І вони прагнуть крові. А шабаш на Лужниках це нам яскраво підтвердив. Самі ж акції пройшли у Швеції, Німеччині та інших державах Європи.

Українці протестують проти участі Росії в Олімпіаді-2024 / Фото з соцмереж

Росіяни хизуються тим, що вони – чемпіони з убивств. І ні в якому разі не можна допустити, щоб представники цієї гнилої країни здобували перемоги в Олімпіаді 2024.

Наостанок коротенько забіжимо в екскурс історією. У 1940 та 1944 – під час Другої світової війни – Олімпійські ігри були скасовані. А от у 1948 їх провели знову. І в них Німеччина, яка й зазнала поразки у війні, участі не брала. Натомість у 2024 році Росія, яка, маємо надію, до того часу теж зазнає поразки, чомусь вважається бажаним гостем.