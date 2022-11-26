ПА ОБСЕ не смогла изгнать делегацию России: в ответ Украина бойкотирует работу

Парламентская ассамблея ОБСЕ до сих пор не приняла решения об отмене или приостановлении участия России. Поэтому украинская сторона объявила бойкот.

Представитель делегации Евгения Кравчук и глава делегации Никита Потураев заявили, что участвующие в ПА ОБСЕ нардепы прекращают свою работу в этой организации.

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Условия Украины

Потураев сообщил, что Парламентская ассамблея ОБСЕ на заседании в Варшаве не смогла принять решение и о временном отстранении российских делегатов.

Украинская делегация решила бойкотировать работу Украины в этой международной организации, пока такое решение не будет найдено. Нас также поддержали друзья и союзники из Эстонии и Литвы, которые также присутствовали и вместе с нами покинули заседание постоянного комитета.

– сказал он.

Украинские делегаты вернутся к работе в Парламентской ассамблее ОБСЕ, когда она сможет "сформировать свое отношение" по поводу участия в ней россиян – пропагандистов и представителей государства-террориста.

Завершающее заседание осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве началось в темноте – в знак солидарности с Украиной в зале выключили свет. Но пока ОБСЕ не комментировала заявление украинских парламентариев. Российских делегатов на заседании не было, потому что Польша не допустила их на свою территорию.

Зеленский тоже просил выгнать Россию из ОБСЕ

Россию из-за агрессии против Украины изолировали из ряда международных организаций, но страна-террористка до сих пор остается в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

24 ноября Владимир Зеленский выступил на открытии Парламентской ассамблеи ОБСЕ и раскритиковал, что у России есть делегация в этой организации.

Президент Украины призвал ОБСЕ быть лидером давления на Россию, которая является государством-террористом.

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