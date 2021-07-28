Участие в саммите Крымской платформы подтвердили 28 государств

В первом саммите Крымской платформы должны принять участие 28 государств. Украина сформировала ядро международной коалиции за освобождение оккупированного Крыма.

Это будет беспрецедентное международное мероприятие в истории Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Украина ждет международных партнеров

Так, 28 государств уже подтвердили свое участие. По словам дипломата, еще никогда такое количество государств не собиралось в Украине для проведения подобного мероприятия. Более того, Украина ждет участия ключевых международных партнеров.

Результат подтверждает, что нам удалось сформировать ядро международной коалиции за освобождение Крыма,

– подчеркнул Кулеба.

Как часто будут проводить такие саммиты

Министр подчеркнул, что саммит не будет одноразовым событием. На разных уровнях регулярно будут проводить необходимую работу.

Что надо знать о Крымской платформе