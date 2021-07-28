Участие в саммите Крымской платформы подтвердили 28 государств

28 июля 2021 , 12:06
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Источник:

24 канал

В первом саммите Крымской платформы должны принять участие 28 государств. Украина сформировала ядро международной коалиции за освобождение оккупированного Крыма.

Это будет беспрецедентное международное мероприятие в истории Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Украина ждет международных партнеров

Так, 28 государств уже подтвердили свое участие. По словам дипломата, еще никогда такое количество государств не собиралось в Украине для проведения подобного мероприятия. Более того, Украина ждет участия ключевых международных партнеров.

Результат подтверждает, что нам удалось сформировать ядро международной коалиции за освобождение Крыма,
 – подчеркнул Кулеба.

Как часто будут проводить такие саммиты

Министр подчеркнул, что саммит не будет одноразовым событием. На разных уровнях регулярно будут проводить необходимую работу.

Что надо знать о Крымской платформе

  • Президент Владимир Зеленский анонсировал создание Крымской платформы в сентябре 2020 года, когда выступал на Генассамблее Организации Объединенных Наций.
  • Целью инициативы является консолидация сил вокруг деоккупации Крыма.
  • Первый саммит платформы проведут 23 августа 2021 года, накануне Дня Независимости Украины.
  • Среди участников будут Литва, Латвия, Эстония, Польша, Грузия, Хорватия, Словакия, Румыния, Великобритания.
  • Жозеп Боррель поедет на саммит как представитель от Европейского Союза.
  • США представит министр транспорта Питер Буттиджедж.​
Автор: Ольга Музика