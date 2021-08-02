Участие в саммите Крымской платформы подтвердили уже 29 стран, – Зеленский

Первый саммит Крымской платформы состоится 23 августа в рамках празднования Дня Независимости. Участие в нем примут уже 29 стран.

О том, что еще одна страна объявила об участии в саммите, Владимир Зеленский рассказал во время форума "Украина 30".

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Еще одна страна присоединилась к Крымской платформе

Президент отметил, что инициативу поддержали десятки международных партнеров. А Украина возвращает Крым в мировую повестку дня, чтобы вернуть его домой.

Свое участие в саммите уже подтвердили США, Великобритания, Польша, Турция, страны Балтии, Франция, Германия, многие другие страны ЕС, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и всего 29 стран,

– отметил глава государства.

По его словам, страны-участницы саммита 23 августа планируют подписать декларацию о "совместных договоренностях и совместных намерениях".

Напомним, 28 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что к Крымской платформе присоединилась 28-ая страна.

Крымская платформа: что известно