23:40
29 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
1°C -2°C
  • пятница
    4°C -1°C
  • суббота
    10°C 4°C
  • воскресенье
    13°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Плачевная компенсация за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:49, 28 марта
Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Вєсті.UA
20:58, 28 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Участие Савченко в выборах может быть выгодным для Порошенко

63 Читати новину українською
Петр Порошенко и Надежда Савчекно
Петр Порошенко и Надежда Савчекно / Фото из открытых источников

Накануне Надежда Савченко заявила, что идет в президенты, а ее команда опубликовала предвыборный ролик. Политологи утверждают, что кандидатуру она может выдвинуть, однако, в конце концов, останется лишь техническим кандидатом. Не смотря на это, ее участие в выборах все равно могут использовать.

Президентские выборы только через год. Зарегистрироваться Савченко сможет, или если ее к тому времени оправдают, или еще не вынесут приговор. Поэтому, говорят политологи, адвокаты постараются затянуть следствие.

Читайте также: Савченко вновь попыталась оправдать главарей пророссийских боевиков

Победы летчицы никто не прогнозирует. Скорее всего, ее используют, как технического кандидата.

Поддержка Надежды Савченко не может быть высокой. Мы должны понимать, что это 3-4, максимум 5 процентов. Но это те проценты, которые Савченко займет у Тимошенко, Ляшко, Рабиновича с Мураевим или, например, у партии "Свобода",
– прокомментировал политтехнолог Михаил Бесараб.

А это может сыграть на руку действующему президенту, говорят политологи. Также заключение может добавить популярности Надежде Савченко, как это было во время ее плена в России. Вот только теперь образом мученицы воспользуются именно враждебные кукловоды.

Надежда сейчас стала информационно-пропагандистским оружием в руках Кремля. Ее рейтинг рос, когда она сидела за решеткой. И сейчас снова ей эту роль дали. Все, уже информационная машина запустилась. Ни об одном депутате не было столько разговоров в информационном пространстве. Понятно, что владельцы телеканалов, в том числе и пророссийских, будут это подогревать,
– заверил народный депутат Игорь Лапин.

Напомним, Апелляционный суд Киева отказался отменить меру пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемой в подготовке терактов нардепа Надежды Савченко.

Больше о будущем Надежды Савченко – смотрите в сюжете.

Автор: Елена Кук
Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Надежда Савченко Апелляционний суд Киева Президент Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 29 марта: суд над Савченко, Россия высылает дипломатов, что готовит весна
сегодня, 22:35 Главные новости 29 марта: суд над Савченко, Россия высылает дипломатов, что готовит весна
315
Чи буде світова війна – вона вже точиться
сегодня, 22:03 Чи буде світова війна – вона вже точиться
Дід Панас 336
сегодня, 18:01 "Не ребенок, а воин": каким был погибший 19-летний доброволец "Дилли"
Катерина Петренко 702
Як влада збирається перевіряти українські школи і ТРЦ щодо пожежної безпеки
сегодня, 17:02 Як влада збирається перевіряти українські школи і ТРЦ щодо пожежної безпеки
Лев Парцхаладзе 364
Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченка
сегодня, 15:01 Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченка
Олексій Чибісов 6327
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук