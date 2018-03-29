Участие Савченко в выборах может быть выгодным для Порошенко

Накануне Надежда Савченко заявила, что идет в президенты, а ее команда опубликовала предвыборный ролик. Политологи утверждают, что кандидатуру она может выдвинуть, однако, в конце концов, останется лишь техническим кандидатом. Не смотря на это, ее участие в выборах все равно могут использовать.

Президентские выборы только через год. Зарегистрироваться Савченко сможет, или если ее к тому времени оправдают, или еще не вынесут приговор. Поэтому, говорят политологи, адвокаты постараются затянуть следствие.

Читайте также: Савченко вновь попыталась оправдать главарей пророссийских боевиков

Победы летчицы никто не прогнозирует. Скорее всего, ее используют, как технического кандидата.

Поддержка Надежды Савченко не может быть высокой. Мы должны понимать, что это 3-4, максимум 5 процентов. Но это те проценты, которые Савченко займет у Тимошенко, Ляшко, Рабиновича с Мураевим или, например, у партии "Свобода",

– прокомментировал политтехнолог Михаил Бесараб.

А это может сыграть на руку действующему президенту, говорят политологи. Также заключение может добавить популярности Надежде Савченко, как это было во время ее плена в России. Вот только теперь образом мученицы воспользуются именно враждебные кукловоды.

Надежда сейчас стала информационно-пропагандистским оружием в руках Кремля. Ее рейтинг рос, когда она сидела за решеткой. И сейчас снова ей эту роль дали. Все, уже информационная машина запустилась. Ни об одном депутате не было столько разговоров в информационном пространстве. Понятно, что владельцы телеканалов, в том числе и пророссийских, будут это подогревать,

– заверил народный депутат Игорь Лапин.

Напомним, Апелляционный суд Киева отказался отменить меру пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемой в подготовке терактов нардепа Надежды Савченко.

Больше о будущем Надежды Савченко – смотрите в сюжете.