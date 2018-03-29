Участь Савченко у виборах може бути вигідною для Порошенка

Напередодні Надія Савченко заявила, що йде у президенти, а її команда опублікувала передвиборчий ролик. Політологи стверджують, що кандидатуру вона висунути може, проте, зрештою, залишиться лише технічним кандидатом. Не зважаючи на це, її участь у виборах все одно можуть використати.

Президентські вибори лише за рік. Зареєструватися Савченко зможе, або якщо її до того часу виправдають, або ще не винесуть вирок. Тому, кажуть політологи, адвокати намагатимуться затягнути слідство.

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Перемоги льотчиці ніхто не прогнозує. Швидше за все, її використають, як технічного кандидата.

Підтримка Надії Савченко не може бути високою. Ми повинні розуміти, що це 3-4, максимум, 5 відсотків. Але це ті відсотки, які Савченко забере у Тимошенко, Ляшка, Рабіновича з Мураєвим чи, наприклад, у партії "Свобода",

– прокоментував політтехнолог Михайло Бесараб.

А це може зіграти на руку чинному президенту, кажуть політологи. Також ув'язнення може додати популярності Надії Савченко, як це було під час її полону у Росії. От тільки тепер образом мучениці скористаються саме ворожі ляльководи.

Надія зараз стала інформаційно пропагандистською зброєю в руках Кремля. Її рейтинг ріс, коли вона сиділа за гратами. І зараз знову їй цю роль дати. Все, вже інформаційна машина запустилася. По жодному депутатові не було стільки розмов в інформаційному просторі. Зрозуміло, що власники телеканалів, і в тому числі проросійських, будуть це підігрівати,

– запевнив народний депутат Ігор Лапін.

Нагадаємо, Апеляційний суд Києва відмовився скасувати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для обвинуваченої у підготовці терактів нардепа Надії Савченко.

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