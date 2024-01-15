Власть Днепра планировала создать группы розыска военнообязанных, а затем передумала

В ряде областей Украины вводятся меры по усилению мобилизации. В Днепре в свою очередь решили организовать специальные участки оповещения мужчин призывного возраста, однако впоследствии отказались от этой идеи.

Так, 12 января на сайте Днепровского городского совета появился проект решения исполкома по созданию групп розыска мужчин мобилизационного возраста и участков для их оповещения.

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В мэрии Днепра дали заднюю

После распространения этой информации в СМИ, власти Днепра обратились к медиа и телеграммам-каналам с просьбой опровергнуть свои публикации. Ведь проект решения не прошел соответствующую экспертизу, а после проверки был удален из перечня проектов решений исполкома.

Что предполагал проект

В Днепре предлагали создать специальные участки. Они должны были заниматься оповещением мужчин призывного возраста, а также поставщиков транспортных средств. Их планировали разместить в помещениях районных администраций города.

В работу участков хотели привлечь представителей военкоматов. Кроме того, предполагалось создание групп розыска военнообязанных.

Так, в структуру участков оповещения могли входить:

управление участка оповещения;

группа оповещения по домашним адресам;

группа оповещения по служебным адресам;

группа анализа;

группа розыска.

В Украине хотят усилить мобилизацию

Перед Новым годом Кабмин зарегистрировал два законопроекта – о мобилизации, а также о военных нарушениях. В настоящее время правительство отозвало его для внесения поправок.

Что предлагали чиновники: