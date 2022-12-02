Статус участника боевых действий: в Минобороны назвали алгоритм его получения
Напомним, что с 1 декабря 2022 года начался процесс оформления документов, подтверждающих статус участника боевых действий. Рассказываем, каков алгоритм его получения.
Украина более 9 месяцев противостоит полномасштабной агрессии со стороны России. За это время тысячи украинцев и украинок бок о бок защищали родную землю от врага. 24 канал рассказывает, как получить статус участника боевых действий.
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Три способа получить статус УБД
Как отметил ранее минобороны Алексей Резников, получить статус участника боевых действий можно с помощью одного из трех доступных способов. Оговоримся, что процесс проходит централизованно. Но у вас также есть возможность подать документы самостоятельно. Следовательно, в Комиссию может обратиться:
- командир или начальник воинской части;
- сам военнослужащий;
- лицо, получившее освобождение от службы.
По этой ссылке можно ознакомиться с перечнем документов, которые необходимо предоставить. Документ четко разделен на пакет для командира, военнослужащего и освобожденного от службы.
Итак, сначала вам необходимо будет собрать документы, подать их в одну из комиссий и ожидать результата. Сотрудники комиссии обработают полученные документы, после чего будут принимать решение о предоставлении статуса УБД.
Что будет делать комиссия после получения документов
Сначала их должны зарегистрировать в специальной книге учета. После этого в течение месяца заявку должны рассмотреть и принять решение и сообщить об этом соответствующему ТЦК.
После этого подразделения социального обеспечения ТЦК должны:
- донести до заявителя решение комиссии;
- организовать выдачу свидетельство УБД заявителю;
- информировать о выдаче документа соответствующим службам персонала (кадровым центрам), отвечающих за организацию работы комиссий.
Над оформлением будут работать 18 комиссий
В Минобороны отметили, что определением статуса участника боевых действий будут заниматься 18 комиссий. Получить его смогут те, кто подключен к системе Минобороны, охватывающей Вооруженные Силы Украины, Главное управление разведки, а также Государственную специальную службу транспорта.
Алексей Резников также отметил, что в Минобороны делают все возможное для ускорения процесса. В то же время следует понимать, что за более чем 9 месяцев активной фазы войны в Украине насчитываются сотни тысяч УБД. Так что на обработку столь значительного массива документов понадобится время.
Кроме того, в ведомстве уверяют, что будут контролировать процесс. Там будут следить за тем, чтобы в Украине не появились фейковые "ветераны", не имеющие ничего общего с участием в боевых действиях.
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