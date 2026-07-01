Участник схемы подкупа депутата Скороход отделался условным и пожертвованием в пользу ВСУ

1 июля Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании вины, заключенное между прокурором САП и фигурантом коррупционной схемы, связанной с народным депутатом Анной Скороход. Соучастник преступления был приговорен к условному лишению свободы, он также согласился сделать пожертвование в поддержку украинской армии.

Подробности сообщили в САП.

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Что известно о расследовании дела и соглашении с его фигурантом?

По материалам следствия, деятельность преступной группы была организована при участии народного депутата Украины, которая выступала своеобразным "гарантом" соответствующих договоренностей.

Отметим, что в сообщении САП не указана фамилия народного депутата, однако из материалов дела можно сделать вывод, что речь идет именно об Анне Скороход.

Один из фигурантов дела полностью признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием, в частности, дать обличительные показания в отношении других участников схемы.

Суд признал его виновным по инкриминируемым статьям и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. В то же время его освободили от реального отбывания наказания с испытательным сроком и возложением определенных обязанностей.

Отдельно суд обязал осужденного перечислить 700 тысяч гривен на поддержку Вооруженных сил Украины через фонд United24.

Какова предыстория?

Антикоррупционные органы завершили досудебное расследование по делу преступной группы, которую возглавляла народный депутат Анна Скороход. По версии правоохранителей, участники схемы вымогали у бизнесмена 250 тысяч долларов, обещая организовать введение санкций СНБО против компании-конкурента.

Для сокрытия махинации мужчину заставили оформить расписку о якобы полученном займе. После получения 125 тысяч долларов фигуранты заявили, что передадут средства должностным лицам СНБО, однако деньги оставили себе, поскольку не нашли никого, кто согласился бы выполнить незаконные действия.