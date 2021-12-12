Нойман бежал в Белоруссию, когда предъявили обвинение. Об этом объявили в управление юстиции США округа Колумбия.

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В чем обвиняют Ноймана

Сначала Нойману предъявили обвинение по уголовному делу, поданному 23 марта. Однако в суд мужчина не пришел. Утверждают, что он бежал из США 16 февраля и сейчас находится в Беларуси. Также есть ордер на арест Ноймана.

Это первый известный случай, когда вероятно, что мятежник из Капитолия бежал в другую страну,

– отметили в управлении юстиции.

Согласно информации следствия, Нойман носил противогаз возле баррикад Капитолия и говорил офицерам, что они будут "захвачены", а также уверял, что "готов умереть".

Позже в тот же день Нойман якобы использовал металлическую баррикаду для нападения на правоохранителей. В течение дня он якобы напал на 4 силовиков. Согласно релизу, он остался в Капитолии после 17:00 и проигнорировал приказ офицеров покинуть лестницы здания.

Беспорядки возле Капитолия: что известно

Беспорядки в Конгрессе произошли 6 января 2021 года. Сторонники Трампа двинулись на Капитолий. Правоохранителям силой пришлось освобождать здание.

Во время столкновений погибли 5 человек. В подстрекательстве к мятежу обвинили Дональда Трампа.

Впервые приговор участнику штурма Капитолия вынесли в июле 2021 года. В тюрьме Пол Ходжкинс должен был отсидеть 8 месяцев.

Суд оправдал полицейского, который во время беспорядков в Вашингтоне застрелил ветеранку ВВС.

В сети писали, что участники штурма Капитолия в Вашингтоне, могли координировать свои действия через известную соцсеть – тикток.

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