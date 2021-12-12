Нойман втік до Білорусі, коли пред'явили звинувачення. Про це оголосили в управління юстиції США округу Колумбія.

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У чому звинувачують Ноймана

Спочатку Нойману пред'явили звинувачення у кримінальній справі, поданій 23 березня. Однак до суду чоловік не прийшов. Стверджують, що він втік із США 16 лютого та зараз перебуває в Білорусі. Також є ордер на арешт Неймана.

Це перший відомий випадок, коли ймовірно, що бунтівник з Капітолію втік до іншої країни,

– зазначили в управлінні юстиції.

Відповідно до інформації слідства, Нойман носив протигаз біля барикад Капітолію та говорив офіцерам, що вони будуть "захоплені", а також запевняв, що "готовий померти".

Пізніше в той же день Нойман нібито використав металеву барикаду для нападу на правоохоронців. Протягом дня він начебто напав на 4 силовиків. Згідно з релізом, він залишився в Капітолії після 17:00 і проігнорував наказ офіцерів покинути сходи будівлі.

Заворушення біля Капітолію: що відомо

Заворушення у Конгресі сталися 6 січня 2021 року. Прихильники Трампа рушили на Капітолій. Правоохоронцям силою довелось звільняти будівлю.

Під час сутичок загинули 5 людей. У підбурюванні до заколоту звинуватили Дональда Трампа.

Вперше вирок учаснику штурму Капітолія винесли у липні 2021 року. У в'язниці Пол Ходжкінс повинен був відсидіти 8 місяців.

Суд виправдав поліцейського, який під час заворушень у Вашингтоні застрелив ветеранку ВПС.

У мережі писали, що учасники штурму Капітолію у Вашингтоні, могли координувати свої дії через відому соцмережу – тікток.