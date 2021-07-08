Участникам митинга против сноса МАФов в Киеве платят от 250 гривень, – депутат "Голоса"

За участие в митинге под зданием Киевсовета против сноса МАФов участникам платили по 250 гривен.

Об этом сообщила депутат от фракции "Голос" Алина Михайлова.

"А когда деньги дадут? Дорогая, так тебе сказали, четыре часа – 250 гривен, надо стоять!", "Давай сфоткай меня, я Татьяне сброшу вот, что мы были", – приводит Михайлова разговоры в толпе.

Она отметила, что кроме митингующих, которые представлялись "предпринимателями", было еще несколько групп людей с разными требованиями.

В общем сегодня я насчитала три группы – кроме проплаченных киосочников, есть еще "АТОшники" под красно-черными БОЕВЫМИ знаменами (мразючки), которые хотят реабилитационный центр возле (или на) озере Вырлица. И еще есть актив ОО, которое просит депутатов вернуть 375 га общине,

– объяснила депутат Киевсовета.

Михайлова убеждена, что проплаченные митинги вредят развитию гражданского общества в стране.

"Среди пенсионеров и людей с гангренами на ногах есть и много молодежи. Которая искренне меня удивляет. Неужели вам так не хватает в жизни 250 гривен, что вы готовы позорно стоять под Радой за одних "решал" против других, создавая и пороча понятие протестов и акций? Сегодня в Украине действительно формируется здоровое гражданское общество. И вот это все, что сейчас под Киевсоветом – сплошное гадкое зло", – подытожила она.

Также накануне митинга в соцсетях распространялись объявления о наборе массовки на митинг под Киевсоветом.